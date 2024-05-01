1 Mayıs sanki 2 farklı ülkede kutlandı. İstanbul'da olay İzmir'de eğlence

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü etkinlikleri Türkiye genelinde kutlandı. İstanbul'un çeşitli noktalarından Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara polis izin vermedi.

Bunun üzerine gruplar polisin barikatını açmak için hamle yaptı. Bazı göstericiler bayraklarındaki sopalarla polise saldırı düzenledi.

Polis de biber gazıyla göstericileri geri püskürttü. Bazı göstericiler yaka paça gözaltına alındı. Benzer olaylar Şişli, Beyoğlu, Fatih'te de yaşandı.

Öte yandan İzmir'de de 1 Mayıs kutlamaları yapıldı. İstanbul'dan farklı olarak miting alanında toplanan İzmirliler, halaylar çekti, şarkılar söyledi.

İstanbul ve İzmir'deki kutlamaların 2 farklı ülkede yapılmış gibi bir görüntüye sahne olduğunu söyleyen ve vatandaşlar "Birinde şiddet diğerinde eğlence vardı. İzmir yine farkını hissettirdi" yorumunu yaptılar.