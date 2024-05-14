3 yaşındaki oğlunu döverek öldüren ve cinsel istismarda bulunan baba Onur Gezer hakim karşısında

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezası kararının İstinaf Mahkemesi'nce bozulmasının ardından, dosya yerel mahkemeye geri gönderildi ve ikinci duruşma yapıldı.

DURUŞMA 11 TEMMUZ'A ERTELENDİ

Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi amacıyla 11 Temmuz'a ertelendi. Mahkeme, dosya kapsamında müşteki olan annenin bulunduğu şehirden SEGBİS sistemi ile bundan sonraki duruşmaya katılmasına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Geçen yıl 17 Mayıs'ta Ankara'da baba Onur Gezer, fenalaşan oğlu Kadir'i hastaneye getirerek, çocuğunun duvardan düştüğünü iddia etti. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Kadir Gezer hayatını kaybetti. Çocuğun vücudundaki izlerden şüphelenen sağlık ekipleri durumu polise bildirdi.

TUTUKLAMA VE DAVA SÜRECİ

Gözaltına alınan Onur Gezer, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece "alt soydan birini kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, baba Onur Gezer hakkında "çocuğu eziyet ederek öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı.