İstinaf babaya verilen 40 yıl cezayı az buldu! Kızlarına cinsel istismar suçlamasıyla yargılandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstinaf babaya verilen 40 yıl cezayı az buldu! Kızlarına cinsel istismar suçlamasıyla yargılandı
İzmir’de, iki kızına cinsel istismar suçlamasıyla yargılanan Serkan E. (45) için yerel mahkeme tarafından verilen 40,5 yıl hapis cezası, eski eşi Asya D. (39) tarafından yaralanması nedeniyle verilen 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezası, istinaf mahkemesince bozuldu.

İstinaf mahkemesinin 4. Ceza Dairesi, Serkan E.'nin iki ayrı suçtan cezalandırılması gerekirken sadece bir suçtan cezalandırıldığını ve Asya D.'ye verilen cezanın, eski eşinden kaynaklanan haksız tahrik unsurları göz önünde bulundurulduğunda fazla olduğunu belirterek kararı bozdu.

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7 Eylül 2021’de Konak ilçesinde gerçekleşen olayda, Serkan E.'nin büyük kızı E.B.'ye (22) yaklaşık 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Serkan E. başka bir suçtan hapis yattığı sırada E.B., durumu annesi Asya D.'ye anlattı. Anne, kızını önce kadın doğum uzmanına, sonra psikiyatriste götürdü. E.B., tedavi gördü ve ilaç kullanmaya başladıktan sonra kaçarak evlendi ve ailesinden uzaklaştı. Serkan E., tahliye olduktan sonra küçük kızı S.E.'ye (18) de istismarda bulundu. Asya D., kızının üzerine ses kayıt cihazı yerleştirerek, bir hafta sonra kayıtları dinledi ve cinsel istismarı öğrendi. Boşanmalarına rağmen aynı evi paylaşan Serkan E.'yi tabancayla yaralayan Asya D., tutuklandı. Serkan E. de hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

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İddianamede Serkan E. için iki kızına yönelik ‘çocuğun cinsel istismarı’ ve ‘hakaret’ suçlarından toplam 67,5 yıl hapis; Asya D. için ise 23 yıl hapis cezası talep edildi. İzmir 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanıklar, Eylül 2022’de görülen davada Asya D. tahliye edildi. Mayıs 2023’te karar çıktı ve Serkan E. 40 yıl 6 ay, Asya D. ise 4 yıl 8 ay 7 gün hapis cezasına çarptırıldı. Avukatlar ve savcı, kararı istinafa taşıdı.

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İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, Asya D.'nin cezasının fazla olduğuna ve Serkan E.'nin cezasının eksik olduğuna hükmetti. Serkan E.'nin E.B.'ye yönelik ‘cinsel istismar’ suçundan alt sınırdan ceza aldığı, suç tarihi itibarıyla yürürlükte olan yasanın hatalı uygulandığı belirtildi. Üst mahkeme, Serkan E.'nin kızlarına yönelik cinsel istismar eylemlerinde tehdit, korkutma ve darp unsurları göz önünde bulundurularak cezada artırım yapılması gerektiğini, ancak yanlış gerekçelerle eksik ceza verildiğini ifade etti. Ayrıca, ‘ruhsatsız ateşli silah bulundurma’ suçundan da ceza verilmesi gerektiği kaydedildi.

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Üst mahkeme, ortaya koyduğu hukuka aykırılıkları gerekçesinde belirtip, 'hükmün bozulmasına' karar verdi. Dosyanın yeniden incelenmek üzere ilk derece mahkemesine gönderilmesine oy birliğiyle karar verdi.

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