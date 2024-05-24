Oğlunu av tüfeğiyle öldüren babaya 16 yıl hapis

Düzenleme: Kaynak: DHA
Oğlunu av tüfeğiyle öldüren babaya 16 yıl hapis

Adana'da, psikolojik sorunları olan ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan oğlu 31 yaşındaki Serhat Oti'yi av tüfeğiyle vurarak öldüren 58 yaşındaki Nurettin Oti, ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Ancak, mahkeme, sanığın oğlunu haksız tahrik altında öldürdüğüne ve duruşmadaki olumlu tutumuna binaen cezayı 16 yıl 8 aya indirdi.

Olay, 10 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşti. Serhat Oti, bisikletiyle Seyhan ilçesindeki Yeşiloba Mahallesi'nde gece bekçisi olarak çalışan babası Nurettin Oti'nin Yeni Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine gitti. Daha önce kendisine uzaklaştırma kararı aldıran babasıyla ailevi sorunlar nedeniyle tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Nurettin Oti, oğlunu tüfekle vurdu ve öldürdü. Cinayet sonrası suç aleti tüfekle birlikte polise teslim olan Nurettin Oti tutuklandı ve 'Altsoydan Akrabayı Kasten Öldürmek' suçlamasıyla Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı.

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Karar duruşmasında Nurettin Oti, oğlunun olumsuz davranışlarından dolayı mağdur olduğunu belirtti ve oğlunun psikolojik tedavi gördüğünü, bu sebeple uzaklaştırma kararı aldırdığını ifade etti. Olay günü oğlunun eve gidip ardından kendisine geldiğini, yaklaşık 50 metre uzaktan bisikletiyle yaklaştığını gördüğünü anlattı. İş yerindeki tüfeği alıp kaçmaya çalışırken oğlu tarafından yakalandığını, aralarında çıkan boğuşma sırasında tüfeğin ateş alması sonucu oğlunun vurulduğunu ve öldüğünü söyledi. Daha önce oğlunun kendisine şiddet uyguladığını ve evden attığını da dile getirdi.

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Öldürülen Serhat Oti'nin eşi Utku Oti, kocasının zararsız bir insan olduğunu ve babasının diğer çocuklarına da bakmak zorunda kaldığını belirtti. Serhat Oti'nin Almanca öğretmeni olan ablası Nehir Müjde, babalarının kendilerine şiddet uyguladığını ve bu yüzden soy ismini değiştirdiğini ifade etti. Serhat Oti'nin ağabeyi Önder Oti ise babalarının kardeşi hakkında yalan söylediğini ve aileye şiddet uygulayan biri olduğunu belirtti. Serhat Oti'nin kız kardeşi Rojhat Oti ise babasından şikayetçi olmadı.

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Tanık olarak ifade veren Mahiye Oti, sanığın hem amcası hem de kayınpederi olduğunu ve öldürülen Serhat'ın kazandığı parayı sanığa verdiğini, ayrıca üvey kardeşlerine de baktığını söyledi. Tanık Tuncer Oti, Serhat'ın babası tarafından tehdit edildiğini ve kendisine 'amcanı vuracağım' dediğini aktardı.

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Son sözleri sorulan Nurettin Oti, oğlunu öldürdüğü için pişman olduğunu ve çocuğunun bir parmağını kimsenin canına değişmeyeceğini belirtti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve cezasının indirilmesine karar verdi.

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