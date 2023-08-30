30 Ağustos ve Suriyeliler...

Arnavutluk’ta bir grup İtalyan turist, yemek faturasını ödemeden kaçınca borçlarını Başbakan Giorgia Meloni ödedi. İtalyan La Stampa gazetesine konuşan Arnavutluk Başbakanı Rama, Meloni ile görüşmesinde yaşananları şöyle anlattı:

“Arnavutluk medyasında ve TikTok'ta, Berat'ta bir restorandan hesabı ödemeden kaçan bir grup İtalyandan başka bir şey konuşulmuyordu. Giorgia'yı (Meloni’yi) gördüğümde ona bunu anlattım. Herkes güldü ama onun suratı asıldı ve Büyükelçi’ye ‘Gidin bu embesillerin hesabını ödeyin lütfen ve bir açıklama yayımlayın. İtalya saygınlığını böyle yitiremez’ dedi.”

Muhalefetten ve sosyal medyadan, 80 Euroluk hesabın büyükelçilik tarafından ödenmesinin paranın vergi mükelleflerinin cebinden çıktığı anlamına geldiği gerekçesiyle eleştiriler geldi.

Tepkiler üzerine İtalya’nın Arnavutluk Büyükelçiliği, hesabın Başbakan Meloni’nin "kişisel fonundan" karşılandığını açıkladı.

Il Messaggero’daki makalede ise bu jestin "tek seferlik" olduğunun da vurgulanması gerektiği belirtildi. Gazete, “Aksi halde, turistlerin bıraktığı hesapların kamu kasasından ödendiği söylentisi yayılırsa dünya çapında kim bilir daha kaç tane beleşçi yurttaşımız ortaya çıkar” uyarısı yaptı. (BBC)

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Bu olay, 2014 yılında, Suriye’de IŞİD ile savaşan PYD/YPG’lilere yardıma giden Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nin görevlendirdiği Peşmergelerin, ABD baskısıyla Türkiye’den geçişlerine izin verildiğinde, bir kebapçıda yedikleri lahmacunların parasını ödemeden gittikleri iddiasını hatırlattı.

Olay basına bu şekilde yansımıştı ama 80 kişinin yediği yemeğin faturasının 979 TL olarak Şanlıurfa Valiliği tarafından ödendiği ortaya çıkmıştı. Peşmergelerin yiyecek, içecek, benzin gibi tüm ihtiyaçları Türkiye'den karşılanmıştı.

O sırada henüz Cumhur İttifakı kurulmamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “PYD’nin imdadına koşan Peşmerge ve PKK’lılar Türkiye’de konakladıklarında lahmacun ikram edip yorgunluk çayıyla rahatlatan, faturayı da millete ödeten iradesiz valiler, emri AKP’den almışlardır” demişti.

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AKP iktidarı, halkın büyük kısmını ensar-muhacir edebiyatı yaparak ikna etti ve Suriye’den gelen milyonlarca insanın faturasını yıllardır millete ödetiyor. Öyle ki sağlık harcamaları için tek kuruş ödemiyorlar. Bunun içinde tüp bebek masrafları da var. Yakında estetik ameliyatların faturası da ödenirse şaşırmamak gerekir.

Gerçi, “Türkiye AB ile geri kabul anlaşması imzaladı. Suriyelilerin Türkiye’de kalması için AB para ödüyor” denilebilir ama bu para devede kulak bile değil. Üstelik Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki Suriyelilere de konut yapıyor ve yardımlarda bulunuyor, Özgür Suriye Ordusu’na katılanlara da maaş veriyor...

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Son olarak Şekerbank’ın “Suriyeli mültecileri çalıştıran veya fayda sağlayan KOBİ’lere finansal destek sağlamak” kaydıyla Amerikan Uluslararası Kalkınma Finans Kuruluşu DFC’den 100 milyon dolarlık kredi aldığı duyuruldu. Şekerbank’ın açıklamasında “Suriyeli mülteci” ifadesi kullanılması da dikkat çekti. Zira Türkiye, resmi olarak Suriyelilerin geçici koruma statüsüyle kabul edildiğini bildiriyordu...

Hani, “Her şey Türk tarafından, Türk’e göre, Türk için” diye bir slogan vardı ya o sloganın sahibi olan siyasi hareket, şimdi Türkiye topraklarında “Her şey Suriyeliler için” ilkesiyle hareket eden siyasi iktidara tam destek veriyor! Sebebini sorgulayan yok!

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İtalya Başbakanı Meloni, hiç değilse kendi vatandaşlarının Arnavutluk’ta ödemediği faturayı ödedi... “Başbakan’ın kişisel fonundan ödendi” denildiğine göre “örtülü ödenek” benzeri bir uygulama olmalı... Türkiye ise bırakın 80 Euro veya 979 liralık faturaları bir kenara, 2011 yılından beri 13 milyon yabancıya resmen bakıcılık yapıyor... Faturayı da açlığa mahkûm edilen emekliler ödüyor!

30 Ağustos Zaferi, bu faturayı ödemek için mi kazanıldı?