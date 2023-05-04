30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında sanıklara 14 yıl hapis

30 Ekim 2020'de İzmir'in Bayraklı ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde Emrah Apartmanı'nın yıkılması sonucu 30 kişi hayatını kaybetti ve 8 kişi yaralandı.

30 kişinin hayatını kaybettiği Emrah Apartmanı davasında sanıklara 14 yıl hapis

Olayın ardından binanın müteahhidi Hayati Uzun, statik-betonarme proje müellifi Turgay Akkoçlu ve sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert gözaltına alındı ve daha sonra suçlamalarla dava açıldı. Hüseyin Bilgin Sert, yaşamını yitirdi ve Turgay Akkoçlu tahliye edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, projedeki kusurlara rağmen onay veren İmar İşleri Müdürü Mehmet Ali U. ve inşaat mühendisi Şerife Seyhan H. hakkında da iddianame hazırladı ve yargılanmaları başladı. Hayati Uzun ve Turgay Akkoçlu, 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırıldı.

'İHMALİ OLAN HERKES CEZALANDIRILSIN'

Emrah Apartmanı dosyasının karar duruşmasına tutuksuz sanık Turgay Akkoçlu, taraf avukatları ve müştekiler katıldı. Celsede ilk olarak iddia makamı esas hakkında mütalaasını tekrarladı. Ardından şikayetçilere söz verildi. Depremde kızını kaybeden Şaziye Demir, "Ben yaralı çıktım. Kızım yanımda nefes alamadığı için öldü. İhmali olan herkesin cezalandırılmasını istiyoruz" dedi.

Depremde 2 çocuğu ve eşini kaybeden Nuri Seha Yüksel de "Tarifi ve telafisi mümkün olmayan bu acının sorumluların cezasını bulmasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Osman Demir de sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep etti. Şikayetçi avukatları, sanıkların tutuklanmasını talep etti.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANDI

Duruşmada söz alan sanık Turgay Akkoçlu, "Bilirkişi raporları çelişkilidir. Şikayetçilerin yanında konuşulmaz belki ama benim de hayatım kalmadı" dedi. Sanık avukatı da müvekkilinin beraatini talep etti. Son sözü sorulan sanık Akkoçlu, "Beraatimi istiyorum" dedi.

Savunmaların ardından karar açıklandı. Heyet binanın müteahhidi Hayati Uzun ve statik-betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu'ya 'bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan önce ayrı ayrı 17 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

Ardından iyi hal indirimiyle cezaları ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına indirdi. Sanıklar 3'er yıl mesleklerinden menedilirken, şikayetçilerin tutuklama talepleri ise kabul edilmedi.

Öte yandan yargılama süresinde hayatını kaybeden Hüseyin Bilgin Sert'in davası düştü.

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