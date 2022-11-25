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30 saniyede hazır etkisi zıpkın gibi

En güçlü detokslardan biri olan maydanoz ve salatalık kürü tüketenler gücüne güç katıyor. İşte o formül

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 18:10
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30 saniyede hazır etkisi zıpkın gibi

30 saniyede hazır etkisi zıpkın gibi
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Maydanoz salatalık kürü hem canlandırıyor hem hücreleri adeta yeniliyor. Vücudunz maruz kaldığı zararlı toksinler yüzünden yorgun ve hasta düşüyor .Bu toksinlerin atılmasına destek olamadığımız taktirde ise iyileşme süreci gerçekleşmiyor. Vücudumuza çok dikkat etmeli ve ne istediğinden emin olmalıyız. Sağlıklı beslenirken rahat ancak sağlıksız beslenirken uzun süre düşünmeli ve yeni alışkanlıklar kazanmaya çalışmalı. Başta hava, su ve tüketilen besinlerden alınan toksinler; stres, sinir sistemi bozuklukları gibi birbirinden farklı soruna neden oluyor. Bu sorundan kurtulmak için doğal olana yönelin.

Sigara ve alkolü bırakmakla başlayın. Stresi hayatınızdan çıkarınve sakin kalmayı öğrenin. Ardından ise vücudunuzu rahatlatacak kürlere yönelin. Bu kürlere karar verirken de dikkatli olmanız gerekiyor çünkü her zaman iyi gelmeyebilir. Özellikle içerisindeki besinlere alerjiniz varsa, her kürü tüketmeyin.

İdeal olarak tüketebileceğiniz kürler arasında; maydanoz ve salatalık kürü yer alabilir. Çünkü hem sade hem de oldukça faydalı. Ayrıca bu iki besini herkes severek tükettiği için, kürünü içmek zor gelmeyecektir ve vücut zaman içerisinde rahatlamaya başlayacaktır. Peki, maydanoz ve salatalık kürü nasıl yapılır, faydaları nelerdir? Gelin birlikte bakalım!

MAYDANOZ VE SALATALIK KÜRÜNÜN YARARLARI

Maydanoz ve salatalık kürü, kilo vermek içn ideal. Çünkü vücuttaki toksinleri atmaya yardımcı oluyor. Bu da kilo vermek isteyenler için kurtarıcı bir çözüm.Vücutta oluşan ödemi de atıyor. Kronik rahatsızlığı olanlar bile aslında bu kürü rahatlıkla tüketebilir. Çünkü içerisinde yorucu besinler yer almıyor. Herkesin günlük tükettiği besinler, karışım halinde bir araya gelmiş oluyor. Ayrıca bu kür, kandaki basıncı da dengeliyor.

İçerisinde yüksek oranda A ve C vitamini barındıran bu kür, antioksidan görevi de görüyor. Vücutta deforme olmuş tüm hücreleri yeniliyor. İçeriden yenilenen vücut, dışarıdan da cilt güzelliği olarak ortaya çıkıyor. Ayrıca sindirim sistemi için lif bakımından zengin olan bu besinler, bağırsakların fonksiyonel dengesini de koruyor. Vücutta dolaşan virüs ve bakterilerin etkisini azaltıyor.

Maydanoz salatalık kürü hastalıkların önlenmesine katkı sağlıyor. Daha sağlıklı ve dinç olmak için, içerisinde yer alan besinlerin vitaminlerini kişiye ulaştırabiliyor. Bu müthiş ikili , vücudun sıvı ihtiyacını karşılar ve böbreklerin üstündeki bezleri çalıştırır. Böbrek sağlığını korunması demek, kişinin hayat bağlanması demektir.

İşte malzemeler ve hazırlanışı

Bir demet maydanoz
Bir limon
Bir orta boy salatalık

Maydanozları iyice yıkayın ve saplarından ayırın.
Bir adet limonu halka şeklinde dilimleyin.
Aynı şekilde salatalıkları da dilimleyin.
Bu üçlüyü geniş bir kaba koyup bekletin sonrasında dinlendirip uygun zamanlarınızda tüketin.

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