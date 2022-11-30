Yararlı ama zararları da varmış

Limonun aşırı tüketilmesi sonrası ilk zararı mideye oluyor. Çünkü sindirim sistemi limon asidini anında sindiremiyor. Yani mukoza zarı tahriş oluyor bu durum da mide ağrısına yol açıyor. Mide ağrısı beraberinde reflüyü getiriyor…

AŞIRI LİMON TÜKETİMİNİN ZARARLARI



Limon sindirim sisteminin iç duvarını tahrip ederek ülsere ve böbrek taşı üretimine neden oluyor.

Sık limon yemek, vücudumuzdaki demir miktarını artırıyor. Bu durum sıklıkla idrara çıkılmasına yol açıyor. Limonun fazlası migren ve baş ağrısı yapıyor.

Cilt bakımında da kullanılan limon güneş ile buluşunca yanıklara neden oluyor…

Saça uygulanan limon kürleri de saçın kalınlaşmasına bu nedenle de kırılmasına yol açyor…