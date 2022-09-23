Fenerbahçe'ye King'den kötü haber geldi

Fenerbahçe forması giyen ve Norveç Milli Takımı'ndan davet alan Joshua King'ten sarı-lacivertlilere kötü haber geldi.

30 yaşındaki futbolcunun sakatlığı nedeniyle, aday kadrodan çıkartıldığı açıklandı.

Norveç Milli Takımı Teknik Direktörü Stale Solbekkan, King için açıklamasında, "Joshua'nın uyluğunda problem var. Bu da yaklaşan maçlarda oynayamayacağı anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

Norveç Milli Takımı, Uluslar Ligi'nde Slovenya ve Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.