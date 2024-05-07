Süper Lig'in 35. haftasının VAR kayıtları açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'in 35. haftasının VAR kayıtları açıklandı
Trendyol Süper Lig'de 35. hafta maçlarında yaşanan pozisyonların VAR kayıtları açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederken, Trabzonspor Samsunspor'a 3-1 yenildi.

Süper Lig'in lideri Galatasaray Sivasspor'u 6-1'le geçti.

Liderlik yarışı veren Fenerbahçe ise Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk umudunu mucizelere bıraktı.

VAR KAYITLARI AÇIKLANDI
Süper Lig'in 35. haftasında VAR kayıtları açıklandı.

Kayserispor-Karagümrük maçında Karagümrük'te kırmızı kart Sofian Feghouli ve Antalyaspor-Pendikspor maçında oyundan atılan Antalyasporlu futbolcu S. van de Streek'in pozisyonları paylaşıldı.

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