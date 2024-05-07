Süper Lig'in 35. haftasının VAR kayıtları açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası oynanan maçlarla tamamlandı.
Beşiktaş Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup ederken, Trabzonspor Samsunspor'a 3-1 yenildi.
Süper Lig'in lideri Galatasaray Sivasspor'u 6-1'le geçti.
Liderlik yarışı veren Fenerbahçe ise Konyaspor ile 0-0 berabere kalarak şampiyonluk umudunu mucizelere bıraktı.
VAR KAYITLARI AÇIKLANDI
Süper Lig'in 35. haftasında VAR kayıtları açıklandı.
Kayserispor-Karagümrük maçında Karagümrük'te kırmızı kart Sofian Feghouli ve Antalyaspor-Pendikspor maçında oyundan atılan Antalyasporlu futbolcu S. van de Streek'in pozisyonları paylaşıldı.
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