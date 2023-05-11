30 yıl sonra yeniden açıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Türkiye'nin Irak'a açılan Umurlu Gümrük Kapısı'nın 30 yıl sonra yeniden açılmasıyla Hakkari'de yaşayanlar akrabalarını görmek için gümrük kapısına akın etti.

30 yıl sonra yeniden açıldı, kilometrelerce kuyruk oluştu

Yaklaşık 5 yıldır Türkiye ve Irak arasında bulunan Umurlu Gümrük Kapısı ve Zet Gümrük Kapısı’nın açılması için yürütülen çalışmalarda sona gelindi.

İHA’nın haberine göre, sınır kapısında düzenlenen törenle iki ülkenin tarafları karşılıklı kurdeleler kesilerek kapıyı vatandaşların hizmetine açtı.

30 yıldır dört gözle beklenen Umurlu Gümrük Kapısı’nın açılması mutluluğa neden olurken, tel örgülerin arkasında kilometrelerce kuyruk oluşturan vatandaşlar sevdikleriyle hasret giderdi.

"2 ÜLKEYE HAYIRLI OLSUN"

Burada konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, tarihi bir gün yaşadıklarını belirterek, "Umurlu Gümrük Kapısı'nın yeniden hizmete açılmasının sevincini yaşıyoruz. Gümrük kapısı hem Kuzey Irak hem de Türkiye tarafına katkı sağlayacak. Hakkari merkez, Şemdinli ve Yüksekova için ticari ve kültürel olarak büyük katkılar sağlayacak. Millet olarak tarihte hep beraber olmuşuzdur. Bin yıllık beraberliğimiz inşallah bundan sonra da hep olacak. Sınırlar da bizim birlikteliğimizi engelleyemez. Umurlu Gümrük Kapısı, her 2 ülkeye hayırlı olsun. Bugün Hakkari, Yüksekova, Şemdinli ve özellikle de Derecik için tarihi bir gün. Tabi ki Mergesor, Erbil, Musul ve Bağdat için de tarihi bir gün olduğunu düşünüyoruz" dedi.

"İKİ TARAFTA YOĞUNLUK VAR"

30 yıl sonra büyük bir sevinç yaşadıklarını belirten Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı da, “Umurlu Gümrük Kapısı’nın açılmasıyla halkla beraber buraya geldik. Herkes gibi o heyecanı biz de yaşıyoruz. İki ülke arasında akrabalık ilişkileri olduğu için iki tarafta yoğunluk var. Güzel günler yaşanacak bu sınır kapısında. Burada 30 yıldır beklenen bir hasret vardı, şükür bitti. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Kapının yıllardır dört gözle açılmasını beklediklerini söyleyen vatandaşlar ise “Bizler 30 yıldır bu anı bekliyorduk. Şükür tarihi anlar yaşıyoruz. Bu kapının açılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

aw888523-01.jpg

aw888523-02.jpg

aw888523-03.jpg

aw888523-05.jpg

aw888523-07.jpg

aw888523-08.jpg

aw888523-15.jpg

Öne Çıkanlar
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Sinan Oğan: Süleyman Soylu bize dönük provokatif eylemlerin bizzat planlayıcısıdır
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
Fenerbahçe'de Ali Koç'a karşı ilk başkan adayı ortaya çıktı
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
AKP Türkiyesi'nde doktorlar da taşeron oldu
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Erdoğan'ın tekrar dile getirdiği Dolmabahçe'de içki içildi yalanını Tolga Şahin ilk FETÖ medyasının ortaya attığını yazdı
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman? Üç Kız Kardeş 49. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Seçim günü yasakları neler? 2023 seçim yasakları başladı mı ne zaman bitecek?
Son Haberler
Youtube'da reklam engelleyici artık kullanılamayacak Teknoloji - Otomotiv
Youtube'da reklam engelleyici artık kullanılamayacak
Elon Musk'tan ilginç Twitter mesajları savunması: Kafama silah dayasalar bile Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk'tan ilginç Twitter mesajları savunması: Kafama silah dayasalar bile
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti Güncel
Otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti
Alman hükümeti mülteciler için eyaletlere ek 1 milyar euro verecek Dünya
Alman hükümeti mülteciler için eyaletlere ek 1 milyar euro verecek
Kayıp olarak aranırken, 30 metrelik yamacın kenarında yaralı bulundu Yaşam
Kayıp olarak aranırken, 30 metrelik yamacın kenarında yaralı bulundu
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Meral Akşener'e lazerli çağrı Güncel
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde Meral Akşener'e lazerli çağrı