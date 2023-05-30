300 milyon doları buldu

Dünya Gazetesi yazarı Vahap Munyar'ın, Honest Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci, ile yaptığı röportajın satır başları ise şöyle;

KRUVAZİYER GEMİMİZ DOLMADI

Kruvaziyer gemilerinin istedikleri randımanı getirmediğini belirten Cengiz Deveci, "Kruvaziyer gemimiz Çeşme’den çıkıyor, Yunan adaları ve Atina’yı da kapsayan bir tur yapıyor. 1000 kişilik gemiden çok memnun değiliz. Gemiyi dolduracak kapasitemiz olduğunu düşünmüştük, henüz hedefe ulaşamadık"

BALON CİROSU 300 MİLYON DOLAR

HONEST Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Deveci, Türkiye’de toplam 180 tur balonunun hizmet verdiğini belirterek "Biz balon turizmine 2015’te girdik. 4 şirketimize ait 35 balonla hizmet veriyoruz. Balon şirketimizin 3’ü Kapadokya’da, biri Pamukkale’de faaliyet gösteriyor" dedi.

Cengiz Deveci, yılın 210 günü balon turu gerçekleştirildiğini sezonun ise, 1 Mart-15 Haziran ile 1 Eylül-15 Kasım arası olduğunu ifade ederek, balon turunun cirosunun 300 milyon dolar olduğunu söyledi.

LATİN AMERİKALILAR 1000 DOLAR BIRAKIYOR

Türkiye’ye 128 bin 500 turist getirdiklerini belirten Cengiz Deveci, "Latin Amerika ülkelerinden gelen turistler 8-14 gece kalıyor. Çoğu kültür turizmine yöneliyor. Ayrıca turumuz Balkan ülkelerini de içine alıyor. Turist başına 1000 dolar bırakıyorlar" açıklamasını yaptı.