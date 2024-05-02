Galatasaray'da Bahattin Demirbilek bombası. Serveti Ali Koç'tan fazla. Bahattin Demirbilek kimdir?

Galatasaray'da gündem Bahattin Demirbilek oldu.

Sarı kırmızılı kulüpte kongreye sayılı günler kala sosyal medyada Bahattin Demirbilek fırtınası esiyor.

Koyu bir Galatasaraylı olduğu belirtilen Demirbilek'in ikna edilerek Galatasaray'a başkan adayı olmak isteyenler sosyal medyada paylaşım üstüne paylaşım yapıyor.

BAHATTİN DEMİRBİLEK KİMDİR?

1971 yılında dünyaya geldi. Ankara'da iş hayatına başladı, 22 yaşındayken Rusya'ya yerleşti.

Rusya'da firmalarda çalıştıktan sonra 33 yaşında ESTA Construction isimli şirketi kurdu.

Şirketini dünyanın en büyük 250 inşaat şirketinden biri haline getirdi. 159. sırada olduğu belirtiliyor.

Otomobil fabrikası, havaalanı ve stadyum inşaatı gibi büyük işlere imza attı.

Bir röportajında Galatasaray için "Hayatımın anlamı ve çocukluk aşkım" demişti. Oğlunun adını Galatasaray sevgisinden dolayı Aslan olarak koyduğu da bilgiler arasında.

