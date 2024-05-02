Kırgızistan’da kamyonet öğrencilerin arasına daldı

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Kırgızistan’da kamyonet öğrencilerin arasına daldı
Bir etkinlik sırasında el freni çekilmemiş sürücüsüz kamyon, açık alanda Manas Destanı'nı canlandıran 29 öğrenciyi ezdi.

Kırgızistan'ın Calal-Abad bölgesindeki Suzak ilçesinde düzenlenen kültürel etkinlik sırasında meydana gelen kazada, öğrencilerin arasına bir kamyonet daldı. 29 kişinin yaralandığı kazada, Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yaralılar arasında 1 öğretmen ve 17 öğrenci olduğu belirtildi. 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 11 öğrenciye de ayakta tıbbi yardımın sağlandığı bildirildi. Yaralanan öğrencilerin yaşlarının 9 ila 16 arasında değiştiği ve 3 çocuğun durumunun ağır olduğu ifade edildi. Kazanın, el freni çekişmeyen kamyonun hareket etmesiyle olduğunu söyleyen yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Son Haberler
Birecik’te evinden 3 kamyon çöp çıkan Suriyeli kadın görevlilere zor anlar yaşattı Yerel Haberler
Birecik’te evinden 3 kamyon çöp çıkan Suriyeli kadın görevlilere zor anlar yaşattı
SGK'nın vurgunda uğradığı zararın boyutu dudağınızı uçuklatacak. Altından eski bakanın hastanesi çıkmıştı Gündem
SGK'nın vurgunda uğradığı zararın boyutu dudağınızı uçuklatacak. Altından eski bakanın hastanesi çıkmıştı
Yerkikaya duyurdu! 17 ilde ‘Kıskaç-14’ operasyonu: 36 gözaltı Gündem
Yerkikaya duyurdu! 17 ilde ‘Kıskaç-14’ operasyonu: 36 gözaltı
Antakya'da amca, Heimlich Manevrasıyla yeğeninin hayatını kurtardı Gündem
Antakya'da amca, Heimlich Manevrasıyla yeğeninin hayatını kurtardı
Tekirdağ'daki gelincik tarlaları göz kamaştırdı Video
Tekirdağ'daki gelincik tarlaları göz kamaştırdı
Kırgızistan’da kamyonet öğrencilerin arasına daldı 29 yaralı Dünya
Kırgızistan’da kamyonet öğrencilerin arasına daldı 29 yaralı
Otomobil camına çarpan kuşa kalp masajı yaptı Video
Otomobil camına çarpan kuşa kalp masajı yaptı