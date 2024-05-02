Kırgızistan’da kamyonet öğrencilerin arasına daldı

Kırgızistan'ın Calal-Abad bölgesindeki Suzak ilçesinde düzenlenen kültürel etkinlik sırasında meydana gelen kazada, öğrencilerin arasına bir kamyonet daldı. 29 kişinin yaralandığı kazada, Kırgızistan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yaralılar arasında 1 öğretmen ve 17 öğrenci olduğu belirtildi. 18 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 11 öğrenciye de ayakta tıbbi yardımın sağlandığı bildirildi. Yaralanan öğrencilerin yaşlarının 9 ila 16 arasında değiştiği ve 3 çocuğun durumunun ağır olduğu ifade edildi. Kazanın, el freni çekişmeyen kamyonun hareket etmesiyle olduğunu söyleyen yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.