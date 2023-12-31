31 Aralık Pazar TV yılbaşı yayın akışında ne var? Yılbaşında televizyonda ne var?

İzleyiciler 31 Aralık Pazar TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 31 Aralık Pazar ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 31 Aralık Pazar TV yayın akışında ne var? 31 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?

Pazar televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 31 Aralık Pazar yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 31 Aralık Pazar TV yayın akışında ne var? 31 Aralık Pazar bugün hangi diziler var?

31 ARALIK PAZAR YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

08:30 Konuştukça

09:30 Set Ekstra

09:45 Magazin D Pazar

12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi

13:45 Arda İle Omuz Omuza

14:45 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

01:30 Yabancı Sinema Panik Odası

03:15 Yabancı Sinema Panik Odası

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:15 Yerli Sinema Tarkan

10:00 Yılbaşı Sürprizi

13:00 Yerli Sinema Namuslu

15:00 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Yılbaşı Özel

01:00 Sandık Kokusu

03:45 Yerli Sinema Namuslu

05:30 Ne Gemiler Yaktım

ATV YAYIN AKIŞI

07:30 ATV’de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu İle Kur’an ve Sünnet

11:30 Dizi TV

12:30 Yerli Sinema Aman Reis Duymasın

14:30 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Yeni Dizi Yıldızlar Bana Uzak

22:40 Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel

01:45 Yıldızlar Bana Uzak

04:15 Yabancı Sinema Need For Speed

STAR TV YAYIN AKIŞI

08:15 Dr. Özgür Koldaş İle Sağlık Gündemi

09:00 Sakla Beni

11:00 Tülin Şahin İle Moda

12:00 Vahe İle Tatildeki Mutluluk

14:00 Ömer

15:40 En Güzel Bölüm

16:00 Yalı Çapkını

18:15 Star Ana Haber

19:00 Çok Güzel Hareketler 2

20:00 İbo Show Yılbaşı Özel

04:00 Türk Müziği

TV8 YAYIN AKIŞI

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Yabancı Sinema Sara’ya İki Katır

12:30 Gazete Magazin

17:15 Cevap Ver Türkiye

20:00 O Ses Türkiye Yılbaşı Özel

01:15 Cevap Ver Türkiye

03:15 Gazete Magazin

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım İle Benden Söylemesi

13:00 Kirli Sepeti

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Fox Ana Haber

20:00 Kirli Sepeti

23:00 Yerli Sinema Müstakbel Damat

01:15 Kızıl Goncalar

03:30 Şahane Hayatım