32 yıl sonra kendi mezarını buldu

Düzenleme: Kaynak: İHA
32 yıl sonra kendi mezarını buldu

Nevşehir'de 32 yıl önce yaşanan olay, gerçekten film gibi! 1 günlükken cami avlusuna bırakılan Ayşe Neşeli, 32 yıl sonra hem ailesini hem de öldü diye gömüldüğü mezarını buldu.

İlk olarak vatandaşlar tarafından bulunan Ayşe Neşeli daha sonra bir aileye evlatlık olarak verildi. 12 yaşına kadar evlatlık olarak büyüdü, ancak üvey annesinin ölümünden sonra evden kaçtı.

Polis ekipleri tarafından bulunan Ayşe Neşeli, üvey babasına teslim edilirken, üvey babası ve polisin aralarındaki konuşmaları sayesinde gerçekleri öğrendi.

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Hukuk mücadelesi için 18 yaşına kadar bekleyen Ayşe Neşeli, gerçek ailesini bulmak için araştırmaya başladı ve özel bir televizyon kanalına çıkarak yardım istedi.

Televizyon kanalına yapılan ihbar sonucu annesinin kimliğini öğrenen Ayşe Neşeli, ölen annesinin mezarını açtırdı ve yapılan DNA testi sonucunda annesinin L.S. olduğu kesinleşti.

Babasını bulmak için hukuk mücadelesine devam eden Ayşe Neşeli, iddialar üzerine Ö.T.'nin babası olabileceği gerekçesiyle tekrar DNA testi yapılmasını istedi.

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Mahkemeye ulaşan sonuçlarla babasının kimliğini de öğrenen Ayşe Neşeli, bu sevinci adliye çıkışında ve oturduğu mahallede davul ve zurna çalarak kutladı. Ayşe Neşeli'nin yaşadıkları gerçekten inanılmaz ve duygusal bir hikaye. Ayrıca, ev arkadaşının üvey kuzeni olan Nimet Tosun da Ayşe Neşeli'nin gerçek ailesini bulmasına tanıklık etti ve bu olayın nasıl bir tesadüf olduğunu anlattı.

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