33 katlı binadan kendini boşluğa bıraktı. Mucize gerçekleşti

İzmir Konak'ta 33 katlı boş bir otelin çatısına çıkan 20 yaşındaki A.E., kendini aşağı attı.

33 katlı binadan kendini boşluğa bıraktı. Mucize gerçekleşti

Genç kız, itfaiyenin açtığı brandaya düşerek kurtuldu. Yaralanan A.E., hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Konak'taki Hilton Oteli'nde yaşandı. Boş olan otelin çatısına çıkan A.E.'yi görenler, durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen polis, ambulans ve itfaiye ekipleri, genç kızı ikna etmeye çalıştı.

1,5 saat süren ikna girişimleri sonuçsuz kaldı

Ekiplerin yaklaşık 1,5 saat süren ikna girişimleri sonuçsuz kalınca, A.E., 33 katlı otelin çatısından atladı. Genç kız, itfaiyenin sokakta açtığı brandaya çarparak hayatta kaldı. A.E., baş ve vücut yaralarıyla ambulansa alınarak İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. A.E.'nin tedavisi devam ediyor.

Polis soruşturma başlattı

Olayın şokunu yaşayan vatandaşlar, genç kızın neden böyle bir şey yaptığını merak ederken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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