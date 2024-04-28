Evlerde yeşil ton seçimi

Evler ne kadar küçük olursa olsun sihirli bir dokunuş ile doğru bir tasarımla onu kullanışlı ve göz alıcı yapmak aslında sadece bizim elimizde.

Eşsiz tasarımlarla daha kullanışlı evler hem ruhu iyileştirirken hem de evleri daha kullanışlı hale getiriyor. Ev içinde kullanılan renkler de hayatı etkileyen noktalardan biri.

Duvar boyasından, perde seçimine, perde seçiminden koltuk tasarımına kadar bir çok alanda kullanılacak renk cümbüşü enerjimizin belirleyicilerinden biri oluyor.

Evlerde en çok kullanılan renkler arasında yeşil başı çekiyor denebilir. Yeşil, insanın içindeki güven duygusunu daha da ortaya çıkaran ve huzur veren bir renklerin başında gelmektedir.

Ayrıca umudu, gençliği, canlanmayı temsil ettiğinden popüler ev boyası renklerdendir.

Bu renk, neredeyse tüm tonları ile iç mekan dekorasyonunda çoğunlukla tercih edilir.

Yeşili sadece kullanmak yerine farklı tonlarla daha büyüleyici hale getirmek daha cazip olabilir.

Yeşil; mavi ve sarının karışımı ile göz alıcı bir canlılık verebilir.

Koyu yeşil ile uyumlu tonlar; koyu yeşille en çok tercih edilen tonlar arasında gri ve siyah gelmektedir. Bu üçlünün bir arada kullanımı göz kamaştırabilir.

Açık yeşil tonları: Açık yeşili mor ve sarının tonları ile bir arada kullanmak bir renk bütünü oluşturabilir. Bu renk bütünü özellikle mutfak alanlarında daha çok tercih edilmektedir.

Mint yeşili: Mint yeşilini genelde kendi tonlarına yakın olan renklerle bir araya getirmek göz büyüleyen bir tasarım olabilir. Genelde koridorlarda tercih edilen bu tonlar, koridor alanlarına ferahlık verebilir.