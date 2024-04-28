Türk diye 'Milliyet farkı' alan otel açıklama yaptı. 'Çevir kazı yanmasın'

Antalya’da faaliyet gösteren Limak Lara Otel, yabancı bir internet sitesinden rezervasyon yapan Türk’ten, yabancı olmadığı için 120 Euro’luk ekstra bir ücret talep etmişti.

Yaşanan bu skandal sonrasında Limak Lara Otel’e kamuoyundan yoğun bir şekilde eleştiriler gelmişti. Kültür ve Turizm Bakanlığının konu hakkında yaptığı açıklamada, otele incelemeler sonrasında cezai işlem yapılacağı belirtildi.

Tepkilerin odağındaki Limak Lara Otel’den konuya dair açıklama yapıldı. Yapılan kamuoyu açıklamasında, skandal sonrasında açıklama yapma ihtiyacı olduğu belirtildi. Milliyet Farkı ifadesi nedeni ile samimiyetle özür dilendiği açıklandı.

Söz konusu rezervasyonun 14 Nisan 2024 tarihinde İngiltere üzerinden bir internet sitesinden 2 kişi üzerine yapıldığı, müşterilerden birisinin Romanya vatandaşı olduğu fakat Türkiye’den yapılmış gibi gösterildiği açıklandı.

Bu durum üzerine fiyat farkının oluştuğu ve bu durumun misafirlere aktarıldığı kaydedilen açıklamada Milliyet farkı ifadesinin olayın kapsamını değiştirdiğini ve bu sebepten dolayı içtenlikle özür dilendiği kaydedildi.

“ÇEVİR KAZI YANMASIN”

Otel tarafından yapılan açıklama sonrasında kamuoyu bu açıklamayı samimi bulmadığını sosyal medya üzerinden ifade etti. Olayın sosyal medyada yayılması, haber sitelerinde manşet olmaması halinde bu açıklamanın yapılmayacağını aktaran kullanıcılar, “Çevir kazı yanmasın” yorumunda bulundu.

NE OLMUŞTU?

Antalya’da bulunan Limak Lara Otel, bir Türk’ün yabancı bir internet sitesinden yaptığı rezervasyon sonrasında, rezervasyonu yapanın Türk olduğunu anlamış ve kendisinden sadece Türk olduğu için 120 Euro’luk ekstra ücret almıştı.

Aldığı fiyat farkını “Milliyet farkı” olarak açıklayan Otel’e tepkiler çığ gibi gelmişti.

BAKANLIK SORUŞTURMA AÇTI

Vatandaşların gelen tepkilerinin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı X sosyal medya hesabından bir açıklama yapmış ve otelde denetim için kontrolör görevlendirdiğini, denetim sonrasında ise yasal mevzuat gereği cezai işlem yapılacağı belirtildi.