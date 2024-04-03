3,5 milyon TL değerinde altın ayakkabılarından çıktı. Seni uyanık seni...

Kaynak: İHA
3,5 milyon TL değerinde altın ayakkabılarından çıktı. Seni uyanık seni...
Kars’ta kaçakçılar ayakkabılarındaki 2,5 milyon lira olan altın yakalandı.

Kars’ta yok artık böyle kaçakçılık dedirten olay yaşandı. Polis ekipleri 3 şahsın altın kaçakçılığı yaptığını tespit etti.

Operasyon sonucu piyasa değeri 3,5 milyon lira olan 1 kilo 51,74 gram altın ele geçirildi.

Ancak altınlar şahısların ayakkabıları içinde bulundu. Kaçakçıların ikisinin Ermeni uyruklu olduğu belirtildi.

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Kars Emniyet Müdürlüğü tarafından konu ile ilgili yapılan açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada “Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce (TEM), kent merkezinde kıymetli maden kaçakçılığının engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar neticesinde yakalanan 3 şahıstan (2 şahıs Ermenistan uyruklu) ülkemize yasa dışı yollarla sokulan; 7 parça halinde toplam 1 kilo 51,74 gram altın ele geçirilerek şahıslar hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapılmıştır” denildi.

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