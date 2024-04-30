Uzayda maden savaşları başlıyor. Yeryüzündeki gerginlik gökyüzüne sıçradı

Son yıllarda uzay teknolojilerinde yaşanan ciddi gelişmeler ve özel sektörün uzaydaki faaliyetlerine hız vermesiyle uzmanlar tarafından "uzayda sivilleşme dönemi" olarak adlandırılan yeni bir evreye girmiş bulunuyoruz. SpaceX, Blue Origin, Boeing ve Lockheed Martin gibi küresel çapta güç sahibi olan şirketlerin uzaya yönelik geliştirdikleri projeler ve yapılan yatırımlar her gün biraz daha ileriye taşınıyor.

Uzmanlar, içinde bulunduğumuz dönemi her ne kadar "uzayda sivilleşme" olarak tanımlasalar da uzay rekabetinin beraberinde getirdiği bazı endişeler de mevcut. Özellikle uzayda çöplerin birikmesi ve uzay araçlarının çarpışma riski gibi konular, uzayda sürdürülebilirlik ve güvenlik açısından son yılların öne çıkan tartışma konuları arasında. Fakat son günlerde bütün bunlardan da önemli bir sorunla karşı karşıyayız. Zira büyük devletlerin uzay rekabetleri de son sürat devam ediyor. Özellikle Çin, Rusya ve tabi ki de ABD'nin başı çektiği ülkeler, uzayda hiç olmadığı kadar aktif durumda.

ÇİN'İN SİVİL GÖRÜNÜMLÜ ÇOK GİZLİ ASKERİ PROGRAMLARI

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Çin ziyareti sonrasında bütün dünya kamuoyu Çin - ABD yakınlaşmasından bahsederken, Amerikan Ulusal Havacılık Dairesi (NASA) başkanı Bill Nelson'un yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Nelson "Çin Halk Cumhuriyeti uzaydaki askeri kabiliyetini sivil programların arkasına saklanarak ve gizleyerek arttırıyor. Özellikle son 10 yılda çok özel ataklar gerçekleştirdiler. Yürüttüğü bütün programlar çok gizli olarak yürütülüyor. Aslında sivil olarak gösterilen pek çok programın esasında askeri program olduğunu biliyoruz. Pekin düzenli olarak bir savaşa hazırlanıyor. Çin'in bir gün daha barışçı bir uzay çalışmasına yönelmesini umut ediyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

Yerküredeki gelişmeler kadar zaman buldukça gök yüzünde yaşananları da gündeme taşımaya gayret eden usta gazeteci Ardan Zentürk, şahsi Youtube kanalına yüklediği yeni videosunda Nelson'un bomba etkisi yaratan açıklaması merkezinde ABD - Çin uzay rekabeti hakkında önemli yorumlarda bulundu.

"ASIL AMAÇ UZAYDAKİ MADENLER"

NASA Uzay Dairesi Başkanı tarafından yapılan açıklamada geçen “Bunlar nereye inerlerse, buraya kimse inmesin diyecekler. Biz buradaki madeni çıkaracağız diyecekler" sözüne dikkat çeken Zentürk, ileride mutlaka Ay ve Mars misyonlarının başarıya ulaşacağını "Benim yaşım 70. Ben göremem ama çocuklarımız, torunlarımız bunu görecekler" şeklinde iddia etti.

Bazı maddelerin sadece uzayda birleştirilebildiğine vurgu yapan usta gazeteci, buradaki çalışmalar sonrasında çok daha az maliyetli yeni enerji kaynaklarına sahip olunacağını ve bu durumunda büyük ülkelerin ağzını sulandırdığını belirtti. Uzun yıllarda boyunca ABD - SSCB ve ABD - Rusya ekseninde gelişen uzay rekabetinde Çin'in şimdilik Rusya'yı geride bıraktığını hatta ABD için ciddi bir tehlike unsuru haline geldiğini vurgulayan Zentürk, Mars'ın Ay karşısında giderek önem kazandığını da sözlerine ekledi.

ABD ve Çin'in uzayda giriştikleri maden rekabetinin nasıl sonuçlanacağı hakkında konuşmanın şimdilik acelecilik olacağının altını çizen belirten Zentürk sözlerini "Çin resmen Ay ve Mars programı uyguluyor ve bu da Amerika'nın hiç hoşuna gitmiyor. Marsı izlemeye devam edeceğiz” diye sonlandırdı.