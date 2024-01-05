35 yıldır kumar oynadığını itiraf eden Serdar Ortaç ne kadar kaybettiğini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
35 yıldır kumar oynadığını itiraf eden Serdar Ortaç ne kadar kaybettiğini açıkladı
Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, katıldığı bir programda kumarla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Ünlü şarkıcı Serdar Ortaç, 'Alişan ile Hayata Gülümse' programına konuk oldu. Kumarla ilgili yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Ortaç, yeni bir açıklamada daha bulundu.

Ortaç, kendisine yöneltilen "Bu hayatta seni en çok üzen olay ne?" sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu.

"Ölümler, çok para kaybetmem, çok kumar oynamam beni mahvetti." diyen Ortaç, "Yemin ediyorum kazanamazlar. Pazartesi 1 kazanırsa çarşamba 2 kaybeder. Hiç kimse kazanamaz, kazansam ben kazanırdım 35 senedir oynuyorum." ifadelerini kullandı.

Ortaç sözlerini, "İnsan sadece mesleğinden kazanır. En iyi evlerde oturdum en iyi arabalara bindim. Her şeyin en lüksünü yaşadım. Öyle bir hayat yok.” diyerek noktaladı.

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