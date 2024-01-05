357 yerleşim yerinde ulaşıma kar engeli

Van’da gece boyunca süren kar yağışı, şehrin yüksek bölgelerini beyaz örtüyle kapladı.

VAN

Van Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle şehir genelinde 234 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

MUŞ

Muş’ta ise yoğun kar yağışı sonucu 75 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Hakkari merkeze bağlı 4 köy ve mezra yolunun da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi.

BİTLİS

Bitlis’te ise kar yağışı nedeniyle 44 köy yolunun ulaşıma kapandığı ifade edildi.

Karla mücadele ekipleri, kapalı olan bu yolların açılması için çalışmalara başladı.