357 yerleşim yerinde ulaşıma kar engeli

Kaynak: AA
357 yerleşim yerinde ulaşıma kar engeli
yoğun kar yağışı, Van, Muş ve Bitlis’teki 357 yerleşim yerinin ulaşımını engelledi.

Van’da gece boyunca süren kar yağışı, şehrin yüksek bölgelerini beyaz örtüyle kapladı.

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VAN

Van Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği bilgiye göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle şehir genelinde 234 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

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MUŞ

Muş’ta ise yoğun kar yağışı sonucu 75 köy yolunun ulaşıma kapandığı bildirildi. Hakkari merkeze bağlı 4 köy ve mezra yolunun da olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapandığı belirtildi.

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BİTLİS

Bitlis’te ise kar yağışı nedeniyle 44 köy yolunun ulaşıma kapandığı ifade edildi.

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Karla mücadele ekipleri, kapalı olan bu yolların açılması için çalışmalara başladı.

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