Van, Hakkari ve Bitlis'te 69 yerleşim yerine kar engeli

Kaynak: AA
Van, Hakkari ve Bitlis'te 69 yerleşim yerine kar engeli
Van, Hakkari ve Bitlis’teki 69 yerleşim yerine olumsuz hava koşulları sebebiyle ulaşılamıyor. Van’ın kırsal alanlarında iki gün önce başlayan kar yağışı ve tipi sonucu yollar kapandı ve açılması için çalışmalar devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, il genelinde kapanan 671 mahalle ve mezra yolunun 644’ünün ekipler tarafından açıldığı belirtildi. Kapalı olan 27 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, caddelerde ve sokaklarda biriken karları kamyonlarla şehir dışına taşıyorlar.

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HAKKARİ

Hakkari’de ise İl Özel İdaresi tarafından alınan bilgiye göre, karla mücadele ekipleri, bir gün önce kar ve tipi nedeniyle kapanan 298 köy ve mezra yolunun 270’ini açtı. Kapalı olan 28 yolun açılması için çalışmalar devam ediyor. Durankaya beldesi ve Merga Bütan Kayak Merkezi’ne ulaşım sağlanan yolda kar savurma aracıyla çalışma yürütülüyor. Belediye ekipleri, bu yol üzerinde tuzlama çalışması yapıyor.

Karayolları ekipleri de çığ düşmesi nedeniyle kapanan Hakkari-Şırnak karayolunun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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BİTLİS

Bitlis’te ise İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, etkili olan kar yağışı nedeniyle 14 köy yolunun kapalı olduğunu ifade etti. Kurtkan, kapalı olan yolların ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

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