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38 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

İçişleri Bakanlığınca 38 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine karar verildi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 04:24
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38 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi

38 mülki idare amiri birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre;

Ankara Valiliği Hukuk Müşaviri İlhan Karakoyun,

Kahramanmaraş Vali Yardımcısı Rıza Gençoğlu,

Mülkiye Müfettişi Mehmet Gök,

Manisa Vali Yardımcısı Mevlüt Özmen,

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Murat Uzunparmak,

Espiye Kaymakamı Taner Tengir,

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Hukuk Müşaviri Olcay Erkıral Tavas,

Mülkiye Müfettişi Ali Sakar,

Kelkit Kaymakamı Aziz Onur Aydın,

Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü,

Mülkiye Müfettişi Murat Şener,

Strateji Geliştirme Başkanlığı Daire Başkanı Hüseyin Tekin,

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı,

Yerköy Kaymakamı Muharrem Coşgun,

Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay,

Mülkiye Müfettişi Tuğba Koşal,

Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu,

Haliliye Kaymakamı Serap Özmen Çetin,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Çağrı Özpolat,

Ürgüp Kaymakamı Cüneyt Caner,

İller İdaresi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Eyüp Özdemir,

Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar,

Kayapınar Kaymakamı Arif Karaman,

Ayaş Kaymakamı Muharrem Eligül,

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Doğan Dinç,

Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir,

Mülkiye Müfettişi Hasan Sazkaya,

Eceabat Kaymakamı Mustafa Çiftçiler,

Mülkiye Müfettişi Nevzat Karkacı,

Urla Kaymakamı Murtaza Dayanç,

Mülkiye Müfettişi Zekeriya Göker,

Yeşilyurt Kaymakamı Osman Uğurlu,

Seferihisar Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş,

Perşembe Kaymakamı Levent Yetgin,

Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin,

Biga Kaymakamı Erdinç Dolu,

Yakutiye Kaymakamı Murat Öztürk ile

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Mehmet Levent Kepçeli birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltildi.

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