38 yaşındaki kadını pencereden atan avukat tutuklandı

Doğan C.G., ilk ifadesinde kadını tanımadığını ve kendiliğinden atladığını öne sürmüştü. Ancak görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera görüntüleri, şüphelinin yalan söylediğini ortaya çıkardı.

Olay Nasıl Oldu?

Olay, dün gece saat 00.15 sıralarında Caferağa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Doğan C.G., bir arkadaşı aracılığıyla telefon numarasını aldığı Fatma Duygu Özkan’ı evine davet etti. Evde birlikte içki içip sohbet eden ikili arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Doğan C.G., Özkan’ı evin salon penceresinden dışarı itti. Özkan, 4 katlı binanın 4. katından düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.

Şüpheli Yalan Söyledi

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri, daire sahibi Doğan C.G.'yi gözaltına aldı. Emniyette alınan ilk ifadesinde Doğan C.G., Özkan’ı daha önceden tanımadığını, evde arkası dönükken kendiliğinden atladığını söyledi.

Ancak olayla ilgili yapılan çalışmalar sırasında görgü tanıkları, kadının bir erkek tarafından pencereden atıldığını söyledi. Ayrıca olay yerinde ve çevredeki güvenlik kameralarının görüntüleri de şüphelinin yalan söylediğini kanıtladı.

Şüpheli Tutuklandı

Polis ekipleri, delillerin ortaya çıkması üzerine Doğan C.G.'yi tekrar gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Doğan C.G., cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.