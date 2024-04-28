12 milyon euroluk adam. Kim aldı bu Al Musrati'yi

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12 milyon euroluk adam. Kim aldı bu Al Musrati'yi
Beşiktaş'ta herkes bu sorunun cevabını arıyor: Al Musrati'yi kim görüp beğenip aldı da 12 milyon euro gitti?

Beşiktaş tarihinin en kötü sezonlarından biri geçirirken, gündemdeki bir numaralı konu Al-Musrati.

Galatasaray derbisinde kendi kalesine gol atan, Fenerbahçe maçında da daha 25. dakikada kırmızı kart gören Libyalı futbolcu oynadığı maçlarda da çok kötü performans gösterdi.

Al Musrati, ara transferde Portekiz'in Braga takımından alınmış, peşinden de bonservisi için 12 milyon euro ödendiği ortaya çıkmıştı.

Şimdi Beşiktaş'ta herkes bu soruların cevabını arıyor: Bu Al Musrati'yi kim aldı? Kim gördü, kim beğendi, 12 milyon euro ettiğine kim karar verdi?

Fenerbahçe maçından sonra da siyah beyazlı taraftarlar Al Musrati'ye ateş püskürdü.

Al Musrati ise "Kasti bir niyetim olmadan yaptığım hareketle takım arkadaşlarımı yalnız bıraktım. Üzüntümü anlatacak kelime bulamıyorum. Takım arkadaşlarımdan, hocamdan, camiamızdan ve büyük Beşiktaş taraftarından özür dilerim" dedi.

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