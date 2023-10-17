39 milyon vatandaş kredi borcuyla boğuşuyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, AKP’nin kötü ekonomi yönetiminin, milyonlarca vatandaşı icra kıskacı ile karşıya bıraktığını belirtti.

Niğde’de pazar gezip halkın durumunu onlardan dinleyen Gürer” sebze, meyve fiyatlar ateşi düşmüyor. Vatandaş pazara dahi gelemez durumda. Mevsim sebze ve meyvesi dahi alamaz halde. Et ve sütten mamül ürünlerin ise fiyatını sorup geçiyor. Zorunlu halde gramla alışveriş yapar duruma düşmüş. Bunun yansıması kredi kartı borçları ve artan icralar “ diye konuştu.

YENİ İCRA DOSYASI SAYISINDA YÜZDE 58,5 ARTIŞ OLDU

Bu yılın ilk 9 buçuk aylık dönemine ait ekonomik verileri üzerinden değerlendirmelerde bulunan CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “1 Ocak- 13 Ekim 2023 tarihleri arasında icra dairelerine gelen yeni dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58,5 oranında artarak 10 milyon 700 bini buldu. Her ay 1 milyondan fazla yeni icra dosyası geliyor” dedi.

21 MİLYONDAN FAZLA İCRA DOSYASI VAR

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, UYAP üzerinden açılan ve icra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısının ise 13 Ekim itibariyle 21 milyon 698 bin olarak hesaplandığını ifade etti.

KREDİ FAİZLERİ ARTIYOR

Kredi faizlerinin yükselmeye devam ettiğine dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Bankalar, ihtiyaç kredisi faizlerini 1,86 puan daha artırarak yüzde 60,93’e çıkardılar. Taşıt kredisi faizini 6,12 puan artırarak yüzde 46,99’a çıkaran bankalar, konut kredilerinin faizini ise 0,55 puan azaltarak yüzde 41,66’ya indirdiler. Bütün bireysel kredilerin ortalama faizi ise 2,55 puanlık artışla yüzde 59,75 oldu. TL ticari kredilerin faizi 4,12 puan arttı ve yüzde 49,35 oldu. Dolar cinsinden ticari kredi faizi yüzde 10,07’ye, Euro cinsinden olanın faizi de yüzde 8,63’e tırmandı. TL ticari kredi faizlerinde yılbaşından bu yana 35 puanlık artış yaşandı” değerlendirmesinde bulundu.

BANKALARA BORCU OLAN VATANDAŞ SAYISI 39 MİLYONA YAKLAŞTI

Risk Merkezi’nin verilerine göre Ağustos 2023 sonu itibariyle bankalara tüketici kredisi borcu bulunan vatandaş sayısının 38 milyon 880 bin kişiye çıktığına vurgu yapan CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, borçlu vatandaş sayısında son bir yılda 1 milyon 859 bin kişilik artış yaşandığını belirtti.

35 MİLYONDAN FAZLA KİŞİNİN KREDİ KARTI BORCU VAR

Aynı tarih itibariyle kredi kartı borcu bulunan vatandaş sayısındaki artışa da dikkat çeken Gürer, kredi kartı borcu bulunan vatandaşların sayısının 35milyon 479 bin kişiye yükseldiğini aktardı.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kredi kartı borcu bulunanların sayısında da son bir yılda 2 milyon 874 bin kişilik artış kaydedildi. Bankalara kredili mevduat hesabı bulunan vatandaş sayısının ise aynı dönemde 1 milyon 523 bin kişilik artışla 27 milyon 885 bin kişiye ulaştığını vurguladı.

"EKONOMİDE SORUN BİTMiYOR"

AKP iktidarının ekonomiyi iyi yönetemediği için insanların hayatlarını idame ettirebilmek, ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankalara koştuğunu söyleyen CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Yüksek enflasyon, hayat pahalılığı ve zamlar nedeniyle vatandaş borçlarını ödemekte zorlanıyor” dedi.

TEFECİLERE GÜNDOĞDU

Bu yılın ilk 9 buçuk ayında borcunu ödeyemediği için icra takibine alınan vatandaş sayısı 10 milyon 700 bini bulduğunu dikkat çeken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “20 yıldır iyi yönetilmeyen Türkiye ekonomisinden etkilenen vatandaş son süreçte uygulanan zam ve vergi ile iyice bunaldı . Vatandaş icra kıskacı ile karşı karşıya kaldı, insanlar bankalara koştu, borcunu ödeyemeyen faizcinin, tefecinin eline düşmeye başladı.Yokluk ve yoksulluk artıyor” uyarısında bulundu.