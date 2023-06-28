4-5 tane emek bile yeterli

Editör: Murat Öztürk

Foods dergisinde bir çalışma yayımlandı ve üzümün faydaları açıklandı. Batı New England Üniversitesi Eczacılık ve Sağlık Bilimleri Fakültesi dekanı ve eczacılık profesörü John Pezzuto başkanlığındaki araştırmada, üzümlerin yüksek yağlı bir diyetin etkilerine karşı koyup koyamayacağı araştırıldı. Veriler üzümün sadece günde 4-5 adet tüketimiyle bile şifa dağıttığını ortaya koydu.

UZUN YAŞAMANIN SIRRI



Yapılan deneylerde fareler kullanıldı ve yüksek yağlı bir diyetle beslendi. Ayrıca, küçük bir meyve kabına eşdeğer günlük bir toz üzüm takviyesi alındı. Sonuçlar, laboratuvar farelerinin daha az yağlı karaciğere sahip olduğunu ve akranlarından daha uzun yaşadığını gösterdi. Profesör Pezzuto, çalışmada gözlemlenen değişikliğin, bir insanın yaşamında dört ve beş yıl artış ortaya çıkarabileceğini kanıtladı.

Yaz aylarının vazgeçilmezi üzümün faydaları saymakla bitmiyor. Kuvvetli bir antioksidan olan üzüm başta migrene çok iyi geliyor. Yeterli miktarda yendiğinde hazımsızlığı gideriyor. Kolon ve meme kanserine karşı koruyucu özelilği bulunuyor. Kolesterolu dengeliyor, göz sağlığına iyi geliyor..