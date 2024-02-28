4 araç birbirine girdi. 3 vatandaş yaralandı

Kaynak: İHA
4 araç birbirine girdi. 3 vatandaş yaralandı
Samsun’un Kavak ilçesinde meydana gelen kazada 4 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada 3 vatandaş yaralandı.

4 aracın birbirine girdiği 3 vatandaşın ise yaralandığı kaza , saat 13.30 sıralarında Adnan Menderes Caddesi üzerinde meydana geldi. Aktarılan bilgiye göre, M.T.Y'nin kullandığı 01 NV 581 otomobil duramayarak park halindeki 3 otomobile çarptı. K

azada 3 kişi yaralandı. Yaralılar Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araç sahiplerinden Mahmut Ün, 01 plakalı otomobilin duramayarak diğer araçlara çarptığını, biraz hızı kesildikten sonra park halindeki kendi aracına da vurduğunu söyledi.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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