4 araç ve tarım aletleri kül oldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde bir garajda çıkan yangında bir traktör, iki kamyonet, bir hafif ticari araç ve tarım aletleri tamamen yandı.

KAYNAK: İHA
4 araç ve tarım aletleri kül oldu

İHA'nın haberine göre, yangın, sabah saatlerinde Erek Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde bulunan bir garajda meydana geldi. İ.Şahin adlı vatandaşın hafif ticari aracında yangın çıktı.

Alevler kısa sürede diğer araçlara ve tarım aletlerine sıçradı. Mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine Erbaa Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında Şahin’e ait traktör, iki kamyonet, hafif ticari araç, tarım aletleri yanarak kullanılamaz hale geldi.

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