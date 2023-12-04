İzleyiciler 4 Aralık Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 4 Aralık Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 4 Aralık Pazartesi TV yayın akışında ne var? 4 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var?
Pazartesi televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 4 Aralık Pazartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 4 Aralık Pazartesi TV yayın akışında ne var? 4 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var?
4 ARALIK PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Bursa Bülbülü
01:30 Şahane Hayatım
KANAL D YAYIN AKIŞI
06:00 Yargı
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:30 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Büyük Beyaz
21:45 Yarından Sonra
00:00 Büyük Beyaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Ne Gemiler Yaktım
22:15 Ne Gemiler Yaktım
00:30 Ne Gemiler Yaktım
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Kiralık Aşk
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:30 Zahide Yetişile Yeniden Başlasak
16:15 Söz
18:15 Star Ana Haber
19:00 Ömer
20:00 Ömer
00:15 Sakla Beni
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye All Star
12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım
16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star
00:15 Zuhal Topla'la Yemekteyiz
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Safir
00:20 Kardeşlerim