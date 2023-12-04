4 Aralık Pazartesi TV yayın akışında ne var? 4 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var?

4 Aralık Pazartesi yani bugün televizyon kanallarında hangi programlar var, yayın akışı nasıl merak ediliyor. İzleyiciler 4 Aralık Pazartesi yayın akışını arama motorlarında kanal kanal araştırıyor. Peki, 4 Aralık Pazartesi TV yayın akışında ne var? 4 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var?

KAYNAK: Haber Merkezi
4 Aralık Pazartesi TV yayın akışında ne var? 4 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var?

İzleyiciler 4 Aralık Pazartesi TV yayın akışını arama motorlarında araştırıyor. Her akşam kanallarda pek çok farklı yayının yer almasıyla izleyiciler bugün TV yayın akışını merak ediyor. 4 Aralık Pazartesi ‘televizyonda ne var, yayın akışı nasıl’ gibi soruları yanıtladık. Peki, 4 Aralık Pazartesi TV yayın akışında ne var? 4 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var?

Pazartesi televizyon kanallarında birbirinden farklı programlar yayın akışında yer alıyor. 4 Aralık Pazartesi yayın akışını izleyiciler için listeledik. Peki, 4 Aralık Pazartesi TV yayın akışında ne var? 4 Aralık Pazartesi bugün hangi diziler var?

4 ARALIK PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞINDA NE VAR?

fox.jpg

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:15 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Bursa Bülbülü

01:30 Şahane Hayatım

kanal-d.jpg

KANAL D YAYIN AKIŞI

06:00 Yargı

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:30 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Büyük Beyaz

21:45 Yarından Sonra

00:00 Büyük Beyaz

showtv.jpg

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:15 Aslı Hünel ile Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Ne Gemiler Yaktım

22:15 Ne Gemiler Yaktım

00:30 Ne Gemiler Yaktım

star-tv.jpg

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Kiralık Aşk

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:30 Zahide Yetişile Yeniden Başlasak

16:15 Söz

18:15 Star Ana Haber

19:00 Ömer

20:00 Ömer

00:15 Sakla Beni

tv8.jpg

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye All Star

12:45 Demet ve Jess'le Gel Konuşalım

16:00 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye All Star

00:15 Zuhal Topla'la Yemekteyiz

atv.jpg

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 atv Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Safir

00:20 Kardeşlerim

Öne Çıkanlar
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Mülksüzleştirme yasasında Erdoğan’ın 29 yıllık seçim oyunu
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
Şerafettin Tilki Arda Turan dosyasını açtı. Skandallar ortaya saçıldı. 'Garibana sahip çıkalım' diyerek açıkladı
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 168. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Selman Öğüt’e sakın kızmayın onu mumla arayacaksınız!
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Yeniçağ’ın ortaya çıkardığı skandal Meclis gündemine taşındı
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Kuryeyi ezip serbest bırakılan diplomatik pasaportlu olduğu iddia edilen şahıs kim?
Son Haberler
NASA 2027'ye kadar uzaya astronot gönderemeyecek. Nedeni belli oldu Teknoloji
NASA 2027'ye kadar uzaya astronot gönderemeyecek. Nedeni belli oldu
Meksika'da köpekbalığı dehşeti Dünya
Meksika'da köpekbalığı dehşeti
Diyanet açtığı sergi için 1 milyon 400 bin lira harcadı. Tasarruf Genelgesi yine lafta kaldı Gündem
Diyanet açtığı sergi için 1 milyon 400 bin lira harcadı. Tasarruf Genelgesi yine lafta kaldı
Stres attıran gerginliği alan ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Stres attıran gerginliği alan ot ortaya çıktı
Brent petrol uluslararası piyasalarda 80 doların altına düştü Ekonomi
Brent petrol uluslararası piyasalarda 80 doların altına düştü
FETÖ firarisi yakalandı Gündem
FETÖ firarisi yakalandı
Serenay Sarıkaya'dan eski sevgilisi evlenirken imalı paylaşım Magazin
Serenay Sarıkaya'dan eski sevgilisi evlenirken imalı paylaşım