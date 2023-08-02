4 çocuk babasını öldüren zanlı: "Ben Mehdi'yim"

Erzincan’da 4 çocuk babası Nadim yeşil evinin bahçesinde kafasına kürek ve sopayla vurularak öldürüldü. Olayla ilgili gözaltına alınan zanlı Hacı Recep Kaya Polis ekiplerine “Ben Mehdi’yim” dedi.

4 çocuk babasını öldüren zanlı: "Ben Mehdi'yim"

Erzincan’da 4 çocuk babası Nedim Yeşil, bahçesine çıktığı esnada onu bahçesinin içinde bekleyen Hacı Cerap Kaya tarafından önce yumruk darbeleriyle daha sonra da başına aldığı kürek ve sopa darbeleriyle öldürüldü. Nedim Yeşil’i yerde yatar halde bulan eşi, olay yerine polisi ve sağlık ekiplerini çağırdı.

MEHDİ OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

Polis ekipleri kısa süre içinde zanlı Hacı Cerap Kaya’yı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlı yakalandığı esnada polis ekiplerine “Ben Mehdi’yim” diyerek mehdi olduğunu iddia etti. Olayla ilgili şüpheli olarak gözaltına alınan Hacı Cerap Kaya, emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarıldı. Cinayet zanlısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UYUŞTURUCU KULLANMIŞ

Cinayetin işlendiği 31.07.2023 gününün iki gün öncesinde zanlı Hacı Cerap Kaya Erzurum'a gitti. Erzurum'da temin ettiği metamfetamin uyuşturucu maddeden Erzincan'a dönüp yükse dozda kullandı. Uyuşturucunun etkisiyle bir süre Hamidiye Mahallesinde dolaşan zanlı, daha sonra Nadim Yeşil'in evinin bahçesine girerek burada beklemeye başladı. Bu sırada maktul Nadim Yeşil ile karşılaşan zanlı önce yumruk atıp daha sonra sopayla Yeşil'i bayılttı. Zanlının daha sonrada kürekle Yeşil'in kafasına vurarak öldürdüğü ifadeye yansıdı.

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