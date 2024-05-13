Merkez Bankası altın alım rekoru kırdı. Bu hamle ne anlama geliyor

Dünya Altın Konseyi dikkat çeken açıklama, Dünyadaki merkez bankaların 2024'ün ilk üç ayında rekor seviyede altın alışı yaptı. Açıklamaya göre Merkez Bankalarının aldığı altın miktarı 24 Milyar dolar karşılığı. 10 merkez bankasının aldığı altın miktarı 290 ton. İlk sırada ise Türkiye var. Dünya Altın Konseyi'nin açıklamasına göre Türkiye bu yılın ilk üç ayında 30 ton altın aldı. Bu bir rekordu.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bu çeyrekte en fazla altın alan banka oldu ve 30 tonluk alımıyla öne çıktı. Bu listede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 30 ton altın alımıyla birinci sıraya yerleşti.

Dünya Altın Konseyi WGC, rekorla ilgili şu resmi açıklamayı yaptı

“Birçok kişi, merkez bankalarının altına yönelik süregelen doymak bilmez iştahının, yüksek getiriler ve ABD dolarının gücü gibi görünen zorlu koşullar karşısında son dönemdeki performansının temel itici gücü olduğunu düşünüyor. Son iki yılda belirlenen yüksek çıtaya rağmen, altın fiyatlarında yenilenen yükseliş karşısında doymak bilmez alımlar, 2024'te de devam etti…”

Merkez Bankaları altın alımlarını Dünya Altın Konseyi'ne bildirdi. Toplamda 290 ton altın alan 10 merkez bankasının başını Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası çekiyor.