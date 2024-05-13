Diyarbakır'da 8 araçlı zincirleme kaza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Diyarbakır'da 8 araçlı zincirleme kaza
Diyarbakır’ın merkez Sur ilçesinde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Silvan Bulvarı’nda 8 aracın karıştığı bir zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 34 BYY 562, 59 TF 492, 67 ACT 496, 21 AFG 342, 21 TB 157, 21 KD 552, 06 FN 9143 ve 07 GAL 88 plakalı otomobil, hafif ticari araç ile minibüsün karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hafif yaralandı.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesi sonrası olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılarak kentteki hastanelere sevk edildi.

Kaza sonrası yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

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