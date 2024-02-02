4 egzersizle gelen güzellik

Cilt güzelliğiniz için egzersiz şarttır. Uzmanlar, yüz kaslarınızı güçlendirerek daha sağlıklı ve hoş bir görünüm kazanabileceğinizi söylüyor. Nasıl mı?

AMUDA KALKIN

Bu hareket zengin oksijenli kanın yüzünüze akmasını sağlar. Kan akışının hızlanması, kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olduğu gibi yüz kaslarınızı da sıkılaştırır. Eğer amuda kalkamıyorsanız, koltuğa ya da yatağa uzanın ve kafanızı aşağıya doğru bırakın.

TERLEYİN

Terlemek, gözeneklerin temizlenmesine yardımcı olur. Koşu, yüzme, yürüyüş ve tenis gibi kalp ritminizi sabit tutacak ve terlemenizi sağlayacak egzersizleri seçebilirsiniz.

YÜZ YOGASI

Boyundaki gevşemeleri önlemek için ağzınızı mümkün olduğunca açın ve dilinizi dışarı uzatın. 3 saniye durun, 8 kere yapın. Alın çizgileri için de kaşlarınızı yukarı kaldırın ve 5 saniye durun. Sonra kaşlarınızı tekrar yukarı kaldırın, ama bu sefer gözlerinizi de sonuna kadar açın ve 5 saniye durun. Her gün 8 kere uygulayın.

GÜLÜMSEYİN

Araştırmalar, gülümsemenin bağışıklık sistemini kuvvetlendirdiğini ve stresi azalttığını gösteriyor. Moraliniz bozuk olsa bile, yüzünüzden gülümsemeyi eksik etmeyin.