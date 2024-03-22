Anksiyete nedir? Direnç egzersizleriyle ilgisi var mıdır? Depresyonu önlüyor mu?

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Anksiyete nedir? Direnç egzersizleriyle ilgisi var mıdır? Depresyonu önlüyor mu?
Anksiyete nedir? Direnç egzersizleriyle ilgisi var mıdır? Depresyonu önlüyor mu? İşte detaylar...

Günümüzde anksiyete ve depresyon, toplumda sıkça karşılaşılan durumlar arasında yer alıyor.

Araştırmacılar fiziksel egzersizin sadece dış görünüşümüzü ve vücut fonksiyonlarımızı iyileştirmekle kalmayıp, aynı zamanda anksiyete ve depresyonla mücadelede de etkili olduğu konusunda fikir birliğine varmış durumdalar.

Egzersizin Anksiyete ve Depresyon Üzerindeki Etkileri Araştırmaları Ne Söylüyor?

Güney Avustralya Üniversitesi’nden spor sosyolojisi uzmanları ve MSH Tıp Okulu Hamburg’dan bilim insanları, egzersizin zihinsel sağlık üzerinde koruyucu etkileri olduğunu ortaya koyan bir çalışma yayınladı.

Araştırma, 682 birey üzerinde yapılan ve çeşitli koşullarda gerçekleştirilen egzersizlerin anksiyete ve depresyon seviyeleri üzerindeki etkilerini inceledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) önerdiği egzersiz standartlarını yerine getiren bireylerin, bu standartları yerine getirmeyenlere göre daha sağlıklı bir zihinsel duruma sahip oldukları gözlemlendi.

Birçok kişi, endişe ve stresin yol açtığı konsantrasyon güçlüğü, sinirlilik gibi bilişsel belirtilerin yanı sıra kas ağrısı, yorgunluk ve uyku problemleri gibi fiziksel belirtilerin de farkındadır.

Fiziksel aktivitenin, anksiyete ve depresyonun oluşumunu önleyici bir etkiye sahip olduğu ve aynı zamanda bu durumları yaşayan bireylerde semptomların hafifletilmesine yardımcı olduğuna dair güçlü kanıtlar bulunmaktadır.

Aşırı Egzersizden Kaçınarak “Direnç Egzersizi”

Yapılan araştırmalar, aşırı egzersiz yapan bireylerin daha yüksek depresyon seviyelerine sahip olduğunu göstermektedir.

Bu nedenle, günde 30 dakika süren direnç egzersizleri, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık için daha faydalı sonuçlar doğurabilir.

“Her şeyin fazlası zarar” ilkesini hatırlatarak, yoğun kardiyo egzersizlerinin yerine direnç egzersizlerini öneriyoruz.

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