4 gündür haber alınmayan Zehra Zeynep, Kilis'te ortaya çıktı

Genç kızın sosyal medya üzerinden tanıştığı bir erkekle birlikte kaçtığı iddia edildi.

Zehra Zeynep Uncu, 20 Mayıs'ta annesi Sevim Atalay'ın yanından ayrılarak babası Ferhat Uncu'nun Koçarlı ilçesine bağlı Yeniköy Mahallesi'ndeki evine misafirliğe geldi. 4 gün sonra annesine döneceğini söyleyerek evden çıkan genç kızdan haber alınamadı. Ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma ekipleri genç kızın izini sürerken, bugün akşam saatlerinde annesi Sevim Atalay'ı telefonla arayan Zehra Zeynep Uncu, Kilis'te olduğunu ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Genç kızın sosyal medyada tanıştığı bir erkekle Aydın Otogarı'ndan Kilis'e giden otobüse bindiği ortaya çıktı. Ailesi kızlarının eve dönmesini istiyor.