4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası sağ olarak bulundu

Kaynak: İHA
4 gündür kayıp olan Alzheimer hastası sağ olarak bulundu
Ordu’nun Ünye ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı kadın, arama çalışmalarının ardından sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Ünye ilçesi Yeniköy Sokak'ta bulunan evinden ayrılan 87 yaşındaki Alzheimer hastası Fatma Pelit geri dönmeyince ailesi arama çalışması başlattı, ardından kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine AFAD, Ordu KATAK Arama Kurtarma Ekibi ve ilçe jandarma ekipleri 11 Şubat tarihinde arama çalışması başlattı.

Çalışmaların ardından yaşlı kadın dün evinden yaklaşık 2,5 kilometre uzaklıkta fındık bahçesinde sağ olarak bulundu. Ekipler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen Fatma Pelit'in durumunun iyi olduğu belirlendi.
Yaşlı kadın, tedavilerin sağlanması için Ünye Devlet Hastanesine sevk edildi

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