Unutkanlığın tek başına alzheimer belirtisi olmadığı ortaya çıktı. Uzmanı uyarılarını sıraladı

Alzheimer hastalığı, beyin hücrelerinin ilerleyici bir şekilde hasar görmesi ve ölmesi sonucu ortaya çıkan bir demans türü olduğu biliniyor.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel bir sağlık sorunu olarak kabul edilen bu hastalık, son yıllarda yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte daha sık görülmeye başladı.

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Faik İlik, alzheimer hastalığının erken teşhis ve tedavisinin önemine dikkat çekerek, hastalığın seyrini yavaşlatmak için neler yapılması gerektiğini anlattı.

Doç. Dr. Faik İlik, alzheimer hastalığının genellikle 65 yaş üzerindeki kişilerde ortaya çıktığını, ancak daha genç yaşlarda da görülebileceğini belirtti.

Hastalığın ilk belirtisi olan unutkanlığın, zamanla kişinin düşünme, hafıza, dil ve davranış becerilerini etkilediğini ve günlük yaşamını sürdürmesini zorlaştırdığını ifade etti.

Unutkanlığın her zaman alzheimer hastalığının işareti olmadığını, ancak kişi unuttuklarının farkında olmadığında veya unutkanlığın hayat kalitesini bozduğunda alzheimer hastalığından şüphelenilmesi gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Faik İlik, alzheimer hastalığının nedeninin tam olarak bilinmediğini, ancak genetik, çevresel ve yaşamsal faktörlerin rol oynadığını vurguladı.

Alzheimer hastalığının genetik geçişinin yüzde 5 civarında olduğunu, ancak sağlıklı bir yaşam tarzıyla hastalığa yakalanma riskinin azaltılabileceğini belirtti.

Stresten uzak durmak, açık havada yürüyüş yapmak, Akdeniz tipi beslenmek, omega-3 içeren balık tüketmek, kuruyemiş ve yeşil sebze yemek gibi alışkanlıkların alzheimer hastalığına karşı koruyucu olduğunu söyledi.

Ayrıca obsesif kompulsif bozukluğu olan kişilerin alzheimer hastalığına yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu ekledi.

Doç. Dr. Faik İlik, alzheimer hastalığının hem hastalar hem de yakınları için zorlayıcı bir süreç olduğunu, hastaların davranışsal sorunlar gösterebileceğini, bu sorunların etkin tedavilerle kontrol altına alınabileceğini anlattı.

İlik, Alzheimer hastalığının henüz tam olarak tedavi edilemediğini, ancak erken tanı konulduğunda hastalığın ilerlemesini yavaşlatan ilaçların kullanılabileceğini dile getirdi.

Alzheimer hastalığının tedavisinde yeni ilaçların geliştirilmekte olduğunu, bu ilaçların yakın gelecekte Türkiye'ye de ulaşacağını umduğunu ifade etti.