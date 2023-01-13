4 günlük araç nehirde bulundu

İHA'nın haberine göre, olay, Sivas şehir merkezi Gültepe Mahallesi Karşıyaka Köprüsü yakınlarında meydana geldi. E.A. (25) isimli genç, kuzenlerini arayıp babasına ait otomobilin Kızılırmak’a düştüğünü belirterek yardım istedi.

Kuzenleri olay yerine geldiklerinde henüz 4 gün önce alınan otomobilin ırmağın ortasında olduğunu, E.A.'nın ise olay yerini terk ettiğini gördü. Kurtarma ekiplerinden yardım istenmesiyle araç ırmaktan çıkartıldı. E.A.'nın korkarak olay yerini terk ettiği düşünülürken, aracın ne şekilde ırmağa düştüğü anlaşılamadı.