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4 günlük araç nehirde bulundu

Sivas’ta bir genç, 4 gün önce satın alınan babasına ait otomobili nehre düşürdü. E.A.'nın korkarak olay yerini terk ettiği tahmin edilirken, aracın ne şekilde ırmağa düştüğü anlaşılamadı. 

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 17:48
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4 günlük araç nehirde bulundu

4 günlük araç nehirde bulundu
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İHA'nın haberine göre, olay, Sivas şehir merkezi Gültepe Mahallesi Karşıyaka Köprüsü yakınlarında meydana geldi. E.A. (25) isimli genç, kuzenlerini arayıp babasına ait otomobilin Kızılırmak’a düştüğünü belirterek yardım istedi. 

Kuzenleri olay yerine geldiklerinde henüz 4 gün önce alınan otomobilin ırmağın ortasında olduğunu, E.A.'nın ise olay yerini terk ettiğini gördü. Kurtarma ekiplerinden yardım istenmesiyle araç ırmaktan çıkartıldı. E.A.'nın korkarak olay yerini terk ettiği düşünülürken, aracın ne şekilde ırmağa düştüğü anlaşılamadı. 

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