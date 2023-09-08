4 hastanın ölümünden yargılanan sabıkalı doktor, kadının hayatını kararttı

İzmir'de yaşayan evli ve 2 çocuk annesi Hülya Güneri, 4 hastasının ölümünden sorumlu olarak yargılanan Prof. Dr. A. Ç'ye ameliyat oldu sonrasında hayatının karardığı bildirildi.

4 hastanın ölümünden yargılanan sabıkalı doktor, kadının hayatını kararttı

Haber Global’in haberine göre; İzmir'de bir firmada müdür olan, evli ve 2 çocuk annesi Hülya Güneri, 1,5 yıl önce ilerleyen diyabet hastalığı için bir hastanede 4 hastasının ölümünden sorumlu olarak yargılanan ve bir hemşireye tacizden 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Prof. Dr. A. Ç'ye ameliyat oldu, hayatı karardı.

Ameliyatın ardından İzmir'e dönen Hülya Güneri'nin önce kasık bölgesinden enfeksiyona bağlı akıntı başladığı ifade edildi.

Günden güne artan akıntı durmadı. Uzun uğraşların ardından ulaştığı hastane, kendisini A. Ç'in İzmir'de tanıdığı olan başka bir özel hastaneye yönlendirdi.

Sorunlarına burada da çözüm bulamayan Hülya Güneri, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne gitti ve gerçek burada ortaya çıktı.

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Güneri'nin ameliyat sırasında midesinin bir kısmının da kesildiği, bağırsaklarında ise emilim yapan bölümünün kesildiği anlaşıldı.

Bunun üzerine tekrar İstanbul'daki hastaneye giden Hülya Güneri, büyük bir problem olmadığı söylenmesine rağmen 20 günde 3 farklı ameliyata alındı. Ameliyatlarla vücuduna iç organlardan 400, karnından ise 18 dikiş atıldı.

Yeniden taburcu olan Güneri, ameliyat sonrası sorunlarına çare bulamadı. Rahatsızlıkları ise günden günde daha arttı. Ameliyatların ardından yaklaşık 1,5 yıl geçti.

Güneri, her ay B12 iğnesi vurularak, 3 ayda bir demir eksikliğine bağlı kan alarak yaşamına devam ederken hayat kalitesi de düştü. Uzun süre ayakta duramaz, çalışamaz, uzun konuşamaz hale geldi.

“HAYATIMI ELİMDEN ALD”

Prof. Dr. A.Ç hakkında Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Hülya Güneri'nin hukuk mücadelesi sonuçsuz kaldı. Yeniden suç duyurusunda bulunacağını kaydeden Güneri şunları kaydetti:

“O hastanedeki ameliyat hayatımı kararttı. Uzun süre ayakta kalamıyorum, çalışamıyorum. Konuşmakta güçlük çekiyorum. Narkoz nedeniyle saçlarım döküldü. Geri dönüşü olmayan çaresiz bir yola soktu beni. Hayat kalitem fazlasıyla düştü. Resmen hayatımı elimden aldı. Yaptıkları yanına kalsın istemiyorum. Ölümüne neden olduğu, mağdur ettiği, çok fazla hastası var. Ben de onlardan biriyim. Bu doktor cezasını çekmeli.”

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