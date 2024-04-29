Dişi Yılmaz Vural ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dişi Yılmaz Vural ortaya çıktı
Bodrum Basketbol ile Bursa Ant Spor arasında oynanan play-off finalinde Bursa’nın yardımcı antrenörü Dilayda Erel, maç süresince yaşadığı heyecan ile gündem oldu. Erel, teknik direktör Yılmaz Vural'a benzetildi.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi finalinde Bodrum Basketbol, Bursa Ant Spor’u 84-71 mağlup ederek Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’ne yükseldi.

Büyük heyecana sahne olan maçta teknik heyetler de kenarda ter döktü. Eski basketbolcu ve Bursa Ant Spor’un yardımcı antrenörü Dilayda Erel’in kenardaki heyecanı ise görülmeye değerdi. Bir an olsun yerinde duramayan, hop oturup hop kalkan Erel, seyircilerin de ilgi odağı oldu. Kimi basketbolseverler de genç antrenörün takip ederek Dilayda Erel’in bu heyecanına ortak oldu.

yilmaz.png

Hareketleriyle ünlü teknik adam Yılmaz Vural’a benzetilen Erel, hem kenardan taktik verdi hem de maçı adeta oyuncularla birlikte oynadı.

Müsabakada Süper Lig biletini Bodrum ekibi alırken Dilayda Erel, büyük üzüntü yaşadı.

Güncelleme: 
İlgili Haberler
Antalyaspor içten yıkıldı. Sergen Yalçın hançerlendi
Nazillispor Başkanı'ndan flaş şike açıklaması. TFF inceleme başlatmıştı
Arda Güler itiraf etti. Fenerbahçe'de neden 1 yıl daha kalmadığını açıkladı
Yunanistan'da Montella Terim zirvesi
Yunanistan'da Montella Terim zirvesi
Ebrar Karakurt Rusya'yı salladı. Rekorları alt üst etti
Suudi Arabistan'dan Ziyech'e reddedemeyeceği teklif
Erol Bulut havalara uçtu
Eski Fenerbahçeli Kjaer yolun sonuna geldi
Liverpool'da Salah Klopp kavgasının nedeni ortaya çıktı
Liverpool'da Salah Klopp kavgasının nedeni ortaya çıktı
Dursun Özbek'in yeni yönetimini açıkladı. Erden Timur detayı
Derbi sonrası PFDK sevkleri açıklandı
Shane Larkin'den yalanlama
Shane Larkin'den yalanlama
Fatih Terim basıldı
Trabzonspor 4 yıl sonra başardı
Son Haberler
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, sürücü kayıplara karıştı Yerel Haberler
Kontrolden çıkan otomobil ağaca çarptı, sürücü kayıplara karıştı
Antalyaspor içten yıkıldı. Sergen Yalçın hançerlendi Spor
Antalyaspor içten yıkıldı. Sergen Yalçın hançerlendi
IBAN'a bak cezanı hesapla Gündem
IBAN'a bak cezanı hesapla
Sıcak havadan bunalan inekler kendilerini nehre attı Video
Sıcak havadan bunalan inekler kendilerini nehre attı
Kapıda gördüğü korkutucu silüetin sırrı ortaya çıktı Video
Kapıda gördüğü korkutucu silüetin sırrı ortaya çıktı
Minibüs ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Motosiklet sürücüsü olay yerine hayatını kaybetti Yerel Haberler
Minibüs ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı: Motosiklet sürücüsü olay yerine hayatını kaybetti
Nazillispor Başkanı'ndan flaş şike açıklaması. TFF inceleme başlatmıştı Spor
Nazillispor Başkanı'ndan flaş şike açıklaması. TFF inceleme başlatmıştı