4 katlı binada korkutan yangın

İstanbul Sultangazi'de 4 katlı binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

4 katlı binada korkutan yangın

Yangın, saat 01.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 89. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında çıktı.

DHA'dan edinilen bilgiye göre, binanın çatı katındaki daireden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm daireyi sardı. OIay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan daireye müdahale etti.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, daire tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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