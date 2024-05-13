Cinnet getiren şahıs dehşet saçtı. Tüfekle eşini öldürdü oğlu ve damadını ağır yaraladı

Şehitkamil ilçesi Belkız Mahallesi'nde akşam saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre yaşadıkları evdeki aile içi tartışmanın ardından cinnet getiren Halil Özdemir (46), eline aldığı tüfekle eşi Zeynep Özdemir (44), oğlu İbrahim Eren Özdemir (15) ve damadı Hanifi Bozkurt'a (23) ateş açtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk inceleme sonucunda tüfekle vurulan Zeynep Özdemir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ağır yaralılar İbrahim Eren Özdemir ile Hanifi Bozkurt ise dahas onra ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan İbrahim Eren'in durumunun kritik olduğu edinilen bilgiler arasında.

DEHŞET SAÇAN ZANLI YAKALANDI

Cinnet getirerek eşini öldüren, oğlu ile damadını da ağır yaralayan katil zanlısı Halil Özdemir ise olay yerine gelen polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.