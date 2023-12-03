4 katlı binanın yerle bir olması saniyeler sürdü

Bursa Merkez Osmangazi ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 4 katlı bir binanın yıkımı sadece birkaç saniye sürünce görenler şoke oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna an be an kaydedildi.
03 Aralık 2023 Pazar
Bursa'da kentsel dönüşüm kapsamında 4 katlı bir binanın yıkımı sadece birkaç saniye sürerken o anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi
Bursa Merkez Osmangazi ilçesinde, kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen 4 katlı bir binanın yıkımı sadece birkaç saniye sürünce görenler şoke oldu. O anlar bir vatandaşın cep telefonuna an be an kaydedildi.