4. kattan oluklara tutunarak kaçan şahıs yakayı ele verdi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; yakalanmamak için 4. kattaki ikametinden oluklara tutunarak inen ve kaçmaya başlayan şahıs yakalandı.

4. kattan oluklara tutunarak kaçan şahıs yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından Melikgazi ilçesindeki iki ayrı adrese yapılan eş zamanlı yapılan operasyonda; hakkında ‘herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık', ‘görevi yaptırmamak için direnme', ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve ‘dolandırıcılık' suçlarından toplamda 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G. yakalanmamak için 4. kattaki ikametinden oluklara tutunarak, aşağı indi.

Daha sonra kaçmaya çalışan K.G. polis ekiplerince yakalandı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Öte yandan ekipler tarafından, bir diğer adreste yapılan operasyonda Ö.T. isimli şahıs ikametinin banyosuna saklanır vaziyette yakalandı.

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