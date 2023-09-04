4. kattan oluklara tutunarak kaçan şahıs yakayı ele verdi

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; hakkında yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Ekipler tarafından Melikgazi ilçesindeki iki ayrı adrese yapılan eş zamanlı yapılan operasyonda; hakkında ‘herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık', ‘görevi yaptırmamak için direnme', ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' ve ‘dolandırıcılık' suçlarından toplamda 10 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G. yakalanmamak için 4. kattaki ikametinden oluklara tutunarak, aşağı indi.

Daha sonra kaçmaya çalışan K.G. polis ekiplerince yakalandı. O anlar cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.Öte yandan ekipler tarafından, bir diğer adreste yapılan operasyonda Ö.T. isimli şahıs ikametinin banyosuna saklanır vaziyette yakalandı.