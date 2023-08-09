4 maaşlı AKP’li 'Huzur hakkı alıyorum' dedi. Hepsinin kul hakkı yeme bahanesi aynı

AKP’li Mahmut Kaçar’ın, emekli milletvekili dışında tam 4 yerden maaş aldığının ardından Kaçar'dan bir itiraf geldi. Kaçar bu sabah sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Emlak Katılım’dan “huzur hakkı” aldığını açıkladı.

4 maaşlı AKP’li 'Huzur hakkı alıyorum' dedi. Hepsinin kul hakkı yeme bahanesi aynı

Odatv'nin haberine göre; AKP’de iki dönem Şanlıurfa Milletvekilliği yapan ve halen Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı olarak görevde bulunan Mahmut Kaçar’ın; Ziraat Katılım’da Yönetim kurulu Üyeliği, Emlak Katılım Bankası’nda Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, MUÇEV Turizm Ticaret Anonim Şirketi’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Türkiye Çevre Ajansı Başkanlığı olmak üzere 4 farklı kurumdan maaş aldığı ortaya çıkmıştı.

Mahmut Kaçar ise Odatv’nin belgeleriyle yayınladığı haberi, bu sabah yaptığı açıklama ile inkar etti.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş'nin Yönetim Kurulu üyesi olmadığını Mahmut Kaçar’ın, Ziraat Katılım A.Ş.’nin resmi internet sitesinde halen yönetim kurulu olarak yer alması soru işaretlerinin oluşmasına sebep oldu.

Mahmut Kaçar, milletvekilliği emekli aylığından da vazgeçtiğini iddia ederek Emlak Katılım’dan “huzur hakkı” aldığını da itiraf etti.

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