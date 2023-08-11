Şampuan fiyatlarına isyan eden AKP'li: Gerekirse tursille yıkanırız Erdoğan'dan vazgeçmeyiz

Editör: Ayşe Memiş

Enflasyonun yükselişi, dolar ve euronun fırlaması ve TL’nin değersizleşmesi ekonomik krizi daha da derinleştirdi. A’dan Z’ye her şey zam üstüne zamlandı. Hayat pahalılığından şikayet eden vatandaşın zamlar karşısında adeta beli büküldü.

Öte yandan seçim zamanında AKP’ye oy veren birçok vatandaş pişman olduğunu sokak röportajlarında dile getiriyor. Sosyal medyaya düşen bir video gündem oldu.

Şampuan fiyatlarından yakınan AKP’li bir vatandaş, çektiği video ile hem güldürdü hem de tepki topladı.

Bir eline boş şampuan kutusu diğer eline toz deterjan alan vatandaş, “Şampuan olmuş 50-60 lira, gerekirse tursille (toz deterjan) yıkanırız, Erdoğan’dan vazgeçmeyiz” dedi.

Ayrıca geçen yıl 20-30 TL'den satılan şampuanlar 60-70 TL'ye yükseldi.

Hem AKP iktidarının yarattığı zamma isyan eden hem de Erdoğan'dan vazgeçmeyiz diyen vatandaş herkesi şaşırttı.

Video sosyal medyada tepki topladı.