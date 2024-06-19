4 milyar 185 milyon TL'lik ihale yandaşa gitti. İhaleler bayram tanımadı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın müjdeleyerek duyurduğu İstanbul Beykoz Şehir Hastanesi’nin ihalesi AKP’ye yakın Kuzu Grup’a verildi. Koca, çocuk, kadın doğum, onkoloji, kardiyovasküler cerrahi, ortopedi ve nöroloji gibi bölümleri bünyesinde barındıracak olan hastaneye ilişkin “Hastane 500 yatak kapasiteli. Poliklinik sayısı 200, ameliyathane sayısı 22. Yoğun bakım yatak sayısı, 90’ı yenidoğan olmak üzere 139. Yetişkin ve çocuk diyaliz yatak sayısı 125 bin metrekare kapalı alana sahip olacak İstanbul Beykoz Devlet Hastanemiz, çocuk, kadın doğum, onkoloji, KVC, ortopedi ve nöroloji hastanelerini içerecek” açıklamasında bulunmuştu.

Söz konusu hastanenin ihalesini alan Kuzu A.Ş.’nin yönetiminde bulunan Güven Kuzu, 2003 yılında Siirt’te yenilenen seçimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklediğini duyurmuş ve “Siirt halkı Erdoğan’a sahip çıkacaktır. Bütün sivil toplum örgütleri bir araya gelerek, Erdoğan’ın aday olmasını destekledik” ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Güven Kuzu, geçtiğimiz yılın ağustos ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden ‘Yurtdışı Müteahhitlik Hizmetleri Ödülü’ almış, Kuzu grup ise Siirt’te yaptırdığı iki okula da Emine Erdoğan’ın annesi Hayriye Gülbaran ile babası Cemal Gülbaran’ın adını vermişti.

İHALE ÜSTÜNE İHALE

Kuzu Grubu en son Kanal İstanbul güzergahındaki konut ve ticaret alanı inşaat ihalesini 3 milyar 334 milyon TL ile kazanırken, Antakya Gülderen Mahallesinde 2 bin 313 konut inşaatını da 4 milyar 652 milyon TL ile aldı.

Şirketin, Adıyaman İndere deprem konutlarını da 4 milyar 496 milyon TL bedelle yapacağı bilinirken Kuzu grubun kamudan son 10 yılda yaklaşık 30 milyar TL’lik ihale kazandığı kaydedildi.

AKP’nin Bitlis Milletvekili adayı olan Mehmet Zeki Peker’in şirketi olan Zey Yapı’da, Manisa Akhisar 450 yataklı devlet hastanesi, Aydın 950 yataklı şehir hastanesi, Çankırı Merkez 400 yataklı devlet hastanesi inşaatı ve Kahramanmaraş Nurhak Acil Durum Hastanesi’nin ihalelerini almıştı.